القوات المسلحة تستضيف وفدًا عسكريًا تنزانيًا بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية

نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد عسكري من كلية القادة والأركان التنزانية إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، للتعريف بالجهاز ودوره الحيوي في خدمة المجتمعين العسكري والمدني، في إطار التعاون والتنسيق المستمر وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والتنزانية.

بدأت الزيارة بكلمة ألقاها مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية رحب فيها بأفراد الوفد التنزاني، مشيرًا إلى أن الجهاز يعد صرحًا من صروح التنمية ودعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني بتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة التى تدعم خطط الدولة للتنمية الشاملة.

أتبع ذلك عرض فيلم تسجيلي عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يوضح الأنشطة المختلفة التى يقوم بها الجهاز والشركات التابعة له ودورها الداعم للاقتصاد المصري.

كما قام الوفد بزيارة للشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية للاطلاع على خطوط الإنتاج بالشركة ومراحل التصنيع لمنتجاتها والتى تتم وفقًا لأحدث الأساليب العلمية المتطورة في مجال التصنيع.

وأعرب الوفد التنزاني عن شكره العميق للقوات المسلحة المصرية لإتاحة الفرصة له لزيارة هذا الصرح العملاق من صروح القوات المسلحة، كما أشادوا بما شاهدوه من خطوط إنتاج متطورة داخل الشركة.