الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ندب المعمل الجنائى لمعاينة حريق «حظيرة مواشى» بالشرقية

حريق
حريق

أمرت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الأحد، بندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في حظيرة مواشي وتحديد حجم الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن صحة سيدتين مصابتين بحروق.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد باندلاع حريق بحظيرة مواشى بعزبة حفيظ أمام المقابر بمركز الإبراهيمية، وأسفر الحريق عن إصابة كل من "دينا. م. م"، 25 سنة، و"عبير. ع. م"، 16 سنة، بحالات اختناق. 

وعلي الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتى إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

النيابة العامة في الشرقية حظيرة حريق فحص الخسائر صحة سيدتين

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