الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشريح جثة عامل قتل فى مشاجرة داخل مزرعة ببنها

مشاجرة
مشاجرة

أمرت النيابة العامة في بنها، اليوم، بتشريح جثة عامل توفي في مشاجرة مع آخرين بمزرعة والاستعلام عن صحة زوجته وآخر، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي باستقبال عامل لقى مصرعه، وإصابة زوجته وشقيقه بسبب مشاجرة حدثت بينهم وبين آخرين.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين إصابة «حمدي أ ا»، 39 سنة، عامل، مقيم بني سويف، لقي مصرعه إثر إصابته بجرح قطعي بالرقبة، وإصابة زوجته «س إش» 33 سنة، ربة منزل، مصابة بقطع بوتر الإصبع الوسطى لليد اليسرى، وشقيق الأول «خالد أ س» 33 سنة، عامل، مصاب بجروح بمناطق متفرقة بالجسم.

وبسؤال المجني عليهم قرروا تعدي كل من «م ز ق» وشقيقه «أ ز ق» ونجل الأول «ز م ز» عليهم بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات وفروا هاربين، لوجود خلافات على ملكية الحديقة بين المتهمين ومالكها، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وبإرشادهم تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة «مطواة قرن غزال»، وتم التحفظ على السلاح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

النيابة العامة في بنها مشاجرة تحريات المباحث مزرعة صحة الاستعلام

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وائل لطفي

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