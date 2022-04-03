تفاصيل جديدة في قضية احتيال الأمير أندرو: تلقى أموالا بحجة زفاف ابنته

سلطت صحيفة “الجارديان” البريطانية، الضوء على أزمة الاحتيال المتهم فيها الأمير أندرو، حيث ادعى أحد كبار مساعدي دوق يورك للمصرفيين إن الأموال المتنازع عليها الآن للأمير كان لحفل زفاف ابنته الأميرة بياتريس، حسبما ورد.

وفي عام 2019، تلقى أندرو 750 ألف جنيه إسترليني من نبهات إسبلين، زوجة سياسي تركي بارز سابق، وادعى في المحكمة العليا أن مستشارها المالي سلمان ترك أخبرها بدفع المبلغ للأمير مقابل المساعدة في طلب جواز السفر لنقل ممتلكاتها خارج بلادها، وزُعم لاحقًا في وثائق المحكمة أن هذا كان تمثيلًا كاذبًا.

وتقاضى إسبلين الآن ترك في المحكمة العليا، بدعوى أنه احتال عليها، ولم يقدم أندرو أي تفسير عن سبب دخول الأموال إلى حسابه المصرفي في الأصل ولماذا سددها بالكامل بعد أن اتصل بها محامو إسبلين بعد 16 شهرًا من استلامها.

وحصلت صحيفة ديلي ميل على نسخة من مكالمة هاتفية في 14 نوفمبر 2019 بين مساعدة أندرو السابقة أماندا ثيرسك ومصرفيين يعملون لحساب إيسبيلين.

وفي المكالمة، تساءل المصرفيون عن الغرض من تحويل 750 ألف جنيه إسترليني من حساب إيسبيلين إلى الحساب الشخصي للدوق.

وقال ثيرسك، الذي كان موظفا بارزًا في الأسرة المالكة في ذلك الوقت ولكنه لم يعد يعمل هناك " كانت هدية الزفاف".

رداً على أحدث التقارير، قال متحدث باسم أندرو إنه لا يمكنهم التعليق أثناء استمرار الإجراءات القانونية.

وكانت إسبلين قد زعمت أن ترك أخبرها بأن المبلغ المدفوع كان لمساعدة الأمير في طلب جواز السفر، على الرغم من الزعم لاحقًا أن هذا كان تمثيلًا كاذبًا.

وفي إفادة خطية من إسبلين اطلعت عليها صحيفة الجارديان قالت إنها "شاهدت لاحقًا رسالة بريد إلكتروني من ترك إلى مصرفها تدعي أن التحويل كان “هدية زفاف للأميرة بياتريس بسبب العلاقة الوثيقة بين عائلتنا”.

وتضيف: “هذا البريد الإلكتروني خاطئ تمامًا”.

وتزوجت بياتريس من إدواردو مابيلي موزي في حفل خاص في وندسور في يوليو 2020.