الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عاطل وراء سرقة شركة ملابس فى النزهة

عاطل
عاطل

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، في ضبط عاطل سرق صاحب شركة ملابس في منطقة النزهة.

تبلغ لقسم شرطة النزهة من صاحب شركة ملابس يفيد باكتشافه كسر باب السيكوريت الخاص بالشركة ملكه، وسرقة مبلغ مالى وهاتف محمول.

بالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود كسر بباب الشركة وسلامة جميع منافذ الشركة محل البلاغ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كما اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المحال التجارية بأسلوب "كسر الباب"، وأقر بارتكابه 4 حوادث سرقة من داخل المحال التجارية بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائه "سيئى النية" ثلاثة أشخاص، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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