«مستقبل وطن» ينظم أنشطة وفعاليات خدمية للأعضاء والمواطنين بالمحافظات

نظم حزب مستقبل وطن، عدد من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، سواء احتفاليات كبري للأطفال بمناسبة يوم اليتيم، لرسم البهجة والبسمة والفرحة على وجوههم، وزيارة لدور الأيتام، ومواصلة إقامة معارض المواد الغذائية واللحوم والمجمدات والسلع الرمضانية بأسعار مخفضة، استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وقوافل طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات، وتوفير سيارات متنقلة وثابتة لتجوب القرى والنجوع بالمراكز لبيع السلع الاستهلاكية واللحوم، ومواصلة توزيع كراتين المواد الغذائية الرمضانية على الأسر الأكثر احتياجًا، واستمرار تنفيذ مسابقات حفظة القرآن الكريم السنوية في المحافظات استعداداً لشهر رمضان، وندوة تثقيفية عن «التغذية العلاجية»، وانطلاق الصالون الدينى الثقافى الفنى.

وفي إطار احتفالات أمانة القاهرة بيوم اليتيم الذي يوافق الاول من أبريل من كل عام، وحرصاً منها إضفاء البهجة والسرور على الأيتام في عيدهم في جميع أنحاء القاهرة، حيث زار وفداً من الحزب بمنطقة شبرا عدد من ملاجئ الأطفال الآيتام للاحتفال معهم وخلال الزيارات تم توزيع الهدايا على الأطفال وإدخال الفرحة عليهم في عيدهم، وفي مدينة السلام نظمت احتفالية للأيتام في منطقة السلام شارك فيها عدد كبير من الجمعيات القائمة على رعاية الاطفال الايتام، وأما في قسم المرج، وزع الهدايا ولعب الأطفال على الأطفال الأيتام احتفالا بيومهم بالاشتراك مع الجمعيات العاملة في هذا المجال، وأما في الزاوية الحمراء قام وفداً بزيارة لعدد من دور الأيتام، وأما في حدائق القبة نظم احتفالية للأطفال الآيتام احتوت على العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية لإدخال البهجة والسرور على الأطفال بالإضافة لتوزيع الهدايا عليهم، وفي الوقت نفسه نظمت احتفالية كبرى لأطفال دائرة المعصرة والتنين وحلوان ومايو من الأيتام لإدخال البهجة عليهم وتنظيم فقرات استعراضية وشارك الأطفال في الفقرات الغنائية وفي نهاية الاحتفال تم توزيع الهدايا والألعاب عليهم.

فيما افتتحت أمانة مركز الطالبية، معرضا لبيع السلع الغذائية واللحوم والخضار بأسعار مخفضة بمناسبة شهر رمضان، بمنطقة المريوطية. وفي نفس السياق، وزعت أمانة مركز البدرشين، شنط المواد الغذائية التي تحتوي على السلع الجافة، في قرية الشوبك الغربي والقرى المجاورة لها، وفي الوقت نفسه، وافتتحت أمانة قسم إمبابة، المعرض الثالث لبيع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة بميدان الشجرة.

وفي محافظة أسوان، أقامت أمانة العلاقات العامة بالمحافظة، احتفالا كبيرا بمناسبة يوم اليتيم، تحت عنوان يوم السعادة، حيث شمل الحفل عدة فعاليات منها فقرات فنية وفقرات رياضية إلى جانب فقرة مسرح العرائس، وقدمت مجموعة من الهدايا واللعب التي من شأنها إدخال السرور على الأطفال المحتفى بهم وعددهم خمسة وسبعون طفلا منهم اثنا عشر طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقدم أعضاء القافلة مجموعة من الجوائز للأطفال أدخلت السرور والبهجة على نفوسهم.

وفي محافظة أسيوط، أقامت أمانة مركز ديروط، احتفالا بمناسبة يوم اليتيم، وقامت بتوزيع الملابس والألعاب والهدايا العينية على الأطفال في الحفل الذي أقيم بنادي جمعية الشبان المسلمين وقدمت فيه فقرات ترفيهية متنوعة، ومن جانبه، انطلقت فعاليات مسابقة القرآن الكريم السنوية الثالثة في مركز البدارى التي ينظمها الحزب بمشاركة لجنة مشرفة من مديرية الأوقاف.

ونظمت أمانة مركز الزرقا، بمحافظة دمياط،احتفالية بمناسبة يوم اليتيم، بقرية سيف الدين، حيث تم تكريم عدد كبير من الأيتام وإدخال البهجة والسرور في قلوبهم.

ونظمت أمانة مركز كفر الشيخ، معرضا للسلع الغذائية المخفضة بقرية «شنو»، بمناسبة شهر رمضان المبارك، والمعرض يضم جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 20% على السلع الأساسية وتباع التمور وباقي أنواع الياميش والسمن والزيت والسكر ومنتجات الألبان ومستحضرات التجميل وجميع مستلزمات الأسرة المصرية بأسعار مميزة.

وفي محافظة مطروح، افتتحت أمانة الحزب مركز ومدينة الحمام معرض «أهلا رمضان»، تحت شعار لا للغلاء لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% استعدادًا لشهر رمضان الكريم، ومن جانبه، واصلت أمانة التدريب والتثقيف خدماتها التي تنظمها تحت عنوان «التغذية العلاجية» تم تنظيم ندوة تثقيفية موسعة بمشاركة عدد كبير من السيدات، والتى قدمت خلالها الطرق الارشادية الصحيحة المتبعة في كيفية تقديم التغذية العلاجية السليمة وخاصتا في مراحل نمو الطفل.

وفي محافظة الوادي الجديد، نظمت أمانة الحزب بمركز الداخلة، قافلة طبية مجانية في مركز الداخلة، قدمت خدماتها بقرية غرب الموهوب والقرى التابعة لها والقريبة منها وذلك بمقر الوحدة الصحية القروية، وضمت 5 تخصصات طبية «جلدية – أسنان – أطفال – باطنية – أنف وأذن وحنجرة»، وجرى توقيع الكشف على 81 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي المنطقة والقرى المجاورة لها، وفي نفس السياق، أعلنت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة تدريب عن تطوير الاعمال لمدة يومين 1،2/4/2022، سجل لحضور التدريب 40 شابًا وفتاة لحضور اولى فعاليات التدريب غدا وذلك مع المدرب المتميز الدكتور على فوده مدير ارة التطوير بشركة الطحان للتمور، يحصل المشاركين في نهاية التدريب على شهادة معتمدة مع الاشادة بهم في مشروعات التنمية التي سيقوم بها الحزب مستقبلا.

وفي محافظة الأقصر، واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، تنفيذ مبادرة «محاربة الغلاء»، والتي أطلقها الحزب وتم خلالها افتتاح سلاسل معارض ومنافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، والتوسع في اقامة المنافذ والمعارض لتخفيف العبء عن الأهالي ومحاربة الغلاء، واستكمالاً للمبادرة، افتتحت امانة مدينة أرمنت، معرضاً لبيع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة، بالتعاون مع امانة ارمنت ومديرية التموين وعدد من السلاسل التجارية الكبرى، ويتوافر بها السلع الغذائية الأساسية من منتجات الألبان والأرز والمكرونة والسكر والزيت وياميش رمضان، والمنظفات، بالإضافة إلى بقية انواع السلع واللحوم التي يتم بيعها بأسعار مخفضة للمواطنين بنسب تتراوح بين 20 % إلى 30 % عن مثيلتها بالأسواق الخارجية.

وفي محافظة جنوب سيناء، أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة الخير لتوزيع المواد الغذائية على الفئات الأكثر احتياجاً، بمدينة دهب بمناسبة شهر رمضان، ووزعت عدد كبير من المواد الغذائية بالمدينة والوديان، دعما للأسرة المصرية العظيمة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وعلى جانب أخر، نظمت أمانة مدينة دهب، احتفالية كبري، بمناسبة يوم اليتيم، وتضمنت الفعالية فقرات فنية وكذلك توزيع عدد من الهدايا على الأطفال، لرسم البهجة على وجوه الأطفال وإدخال السعادة والسرور لقلوبهم.

وفي محافظة بورسعيد، وزعت امانة الحزب بالمحافظة، كرتونة تحتوي على كافة المواد الغذائية الجافة، على الأسر الأكثر احتياجاً في نطاق حي الضواحي، وتمت عملية التوزيع وفقا لكشوف تم إعدادها على أرض الواقع ضمانا للوصول إلى أهالينا من المستحقين من الأسر الأكثر احتياجاً خاصة في منطقة الحراسات إحدى أكبر المناطق شعبية بالحى.

وفي محافظة قنا،أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة عن انطلاق فعاليات «صالون مستقبل وطن الديني الثقافي الفني» بداية مع شهر رمضان المعظم بمختلف أمانات الحزب بمراكز المحافظة وذلك بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة الوصول إلى كافة المواطنين، لمناقشة العديد من القضايا الهامة في مقدمتها التوعية الدينية بمختلف الأمور الحياتية لمواجهة الأفكار المتطرفة والحفاظ على أبنائنا من الأفكار الهدامة ومناقشة أيضا العديد من الظواهر السلبية في مجتمعنا والتوعية بخاطرها وطرق علاجها والقضاء عليها بجانب أيضا العروض الفنية لفرقة قنا القومية للإنشاد الديني، وسيكون انطلاق الصالون اليوم الاحد، بمركز أبوتشت و5 رمضان بمركز فرشوط و8 رمضان بمركز نجع حمادي و11 رمضان بمركز دشنا و14 رمضان بمركز الوقف و17 رمضان بمركز قفط و20 رمضان بمركز قوص و23 رمضان بمركز نقادة وتختتم فعاليات الصالون 26 رمضان بمركز قنا.

وفي محافظة البحر الأحمر،نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، يومًا ترفيهيًا لعدد من الأطفال الأيتام ببيت الدولفين بمنتجع مكادي وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بيوم اليتيم، وسط أجواء من الفرح لتوصيل رسالة أنهم وسط نسيج وطني واحد وأنهم جزء مهم من المجتمع، وتضمن فقرات استعراضية من الدولفين وعدد آخر من الفقرات وسط سعادة بالغة من الأطفال اليتامى.

وفي محافظة الإسماعيلية، افتتحت أمانة قسم ثاني، معرضا لبيع السلع الغذائية واللحوم والخضار والفاكهة، وياميش رمضان بأسعار مخفضة، وذلك تحت شعار، لا للغلاء، لمحاربة جشع التجار ومكافحة غلاء الأسعار وللتخفيف عن كاهل المواطن المصري.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب «مستقبل وطن»، لدعم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.