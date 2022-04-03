الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

220 نشاطًا ثقافيًا للفنون التشكيلية في رمضان

الدكتور خالد سرور
الدكتور خالد سرور

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، 156 نشاطا فعليا و66 نشاطا إلكترونيا، خلال شهر رمضان المعظم، بداية من 7 حتى27 رمضان، وضمن احتفالات اختيار القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي المنعقدة بالتعاون بين وزارة الثقافة ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو.

وتشمل الفعاليات مجموعة من الورش والحرف التراثية بالمواقع والمتاحف التابعة هى ورشة للمشغولات الجلدية، الدورة التجريبية الخامسة للفنون البصرية 2021/2022  "صالون المبدع  العربى الصغير"  في مجالات: Family art، ورشة المتحف، تصميم مواقع، الروبو آرت،  ورشة صنعتك سندك، الكتابة الإبداعي، ورشة الفنانين الزائرين، التفكير الإبداعي للكبار، Action Painting، احتفالية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان وتكريم أبطال حرب أكتوبر البواسل والفنانين الذين قدموا دراما وطنية، الاحتفال بذوي القدرات الخاصة من الأيتام بمشاركة فرقة أجيال وان.

وكذلك  صالون الحضارة للأدب والفنون  ويقيم "الليلة المحمدية" وتحييها فرقة الروضة للإنشاد الدينى، ورشة تصميم أجمل فانوس مع الأيتام إحتفالا بيوم اليتيم، أمسية رمضانية تتضمن ورشة رسم وانشاد دينى  بالتعاون مع مديرية التعليم بالقاهرة، مسابقة رسم للإحتفال بأعياد سيناء، ورشة خط عربى إسلامى وزخارف اسلامية، نشر فيديوهات على صفحة الفيس بوك الخاصة بالموهوبين فى الإنشاد الدينى والشعر، ندوة بعنوان (القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية، ورشة رسم للاطفال بعنوان العاشر من رمضان يوم الكرامة والانتصار)، حفل إنشاد دينى رمضانى، بمناسبة الاحتفال بالقاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية، ندوة بعنوان نصر رمضان علم وإيمان ، استكمال المرسم الدائم للكبار ورشة طباعة وموزاييك ، تواشيح دينيه وأغانى وطنية ، برنامج أهلاً رمضان وعمل فانوس وزينة رمضان بأشكال مبتكره، مسابقة ااستلهام القاهرة عاصمة للثقافة.

وأيضًا معرض تصوير فوتوغرافى "أون لاين" عن القاهرة القديمة، معرض للخط العربي والزخارف الإسلامية، بالإضافة إلى عدد كبير من المعارض النوعية والصالونات الفنية لمجموعة متميزة من الفنانين التشكيليين، ومجموعة منتقاة من الورش التخصصية في الحُلي، أعمال القشرة على الخشب، الرسم على الجلود، الرسم على الزجاج، الملابس التراثية، الأويما، المشغولات الجلدية، الديجوباج والنسجيات المرسمة"، وورش الرسم والتلوين إضافة إلى تنظيم عدد من الحفلات الفنية والأمسيات الفكرية والإبداعية والورش التدريبية.

قطاع الفنون التشكيلية الدكتور خالد سرور 156 نشاطا فعليا و66 نشاطا اختيار القاهرة عاصمة الثقافة فى العالم الإسلامى وزارة الثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

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