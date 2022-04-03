الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير امتحانات الصف الرابع الإبتدائي

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صباح اليوم، مدرسة أشتوم الإبتدائية لمتابعة انتظام سير امتحانات الصف الرابع الإبتدائي، وذلك بحضور الأستاذ أحمد والي، وكيل المديرية وخليل الطوبشي مدير إدارة التعليم الإبتدائي.

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وحاور محافظ بورسعيد الطلاب حول صعوبة أسئلة الامتحان، حيث أقروا بسهولتها موجهًا لهم النصح بالاعتماد على أنفسهم في المذاكرة ونبذ الدروس الخصوصية موجهًا الشكر لإدارة المدرسة.

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ويؤدي ١٥٠٥٧ طالبًا بالصف الرابع ببورسعيد اليوم امتحاني مادتي العلوم والمهارات المهنية وقد حضر ٢٦٤ طالبًا وطالبة من إجمالي ٢٦٩ طالبًا وطالبة مقيدون بالصف الرابع بالمدرسة امتحان اليوم.

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تنمية محافظة جديد جديدة مستوى

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