«سماح» عاكسها بائع متجول فطعنته بسكين فى سوهاج

صرحت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأحد، بدفن بائع متجول لقي مصرعه عقب قتله من سيدة حاول معاكستها في الشارع.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بوجود مشاجرة بين بائع متجول وفتاتين تعملان بالمجال نفسه وقيام إحداهما بطعنه باستخدام سكين مما نتج عنه وفاته.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إسلام عجاج رئيس وحدة مباحث قسم أول سوهاج بوصول «حسين. أ»، 36 سنة، بائع متجول إلى مستشفى سوهاج العام «جثة هامدة»، أثر إصابته بعدة طعنات نافذة بالجانب الأيمن من الصدر وأسفل البطن ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، والسابق اتهامه فـي 24 قضية ما بين سرقة متجر وسرقة متنوعة ومخدرات وسلاح بدون ترخيص وسرقة.

وتبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفـي وكل من «سماح. ح »، 17 سنة بائعة متجولة و«دنيا. ح»، 22 سنة، بائعة متجولة، وتبين قيامه بمعاكستهما فقامت على إثرها الأولي بالاعتداء عليه بسلاح أبيض «سكين» كان بحوزتها مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته. تم ضبط المتهمتين وبحوزة الأولى الأداة المستخدمة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.