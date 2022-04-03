لمرضى الربو ومشاكل الجهاز التنفسي.. كيف يمكن التعامل مع التقلبات الجوية؟

تشهد البلاد حالة من التغيرات الجوية ما بين ارتفاع في درجات الحرارة، ورياح محملة بالأتربة، مما يسبب بعض المشاكل لمرض الربو خاصة مع ساعات الصيام في نهار رمضان، والربو مرض رئيسي غير معدي يصيب الأطفال والبالغين على حد سواء، ويحدث الربو بسبب التهاب وضيق المجاري الهوائية الصغيرة في الرئتين ويمكن أن تتراوح أعراضه من السعال إلى الأزيز وضيق التنفس وضيق الصدر.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “hindustantimes” نصائح لعلاج الربو ومشاكل الجهاز التنفسي الأخرى في شهر رمضان المبارك.

جهاز الاستنشاق للتحكم: يستخدم على أساس يومي

تستخدم أجهزة الاستنشاق هذه في المقام الأول لمنع أي تفجر وتجنب تفاقم الأعراض، وقد ينصحك طبيبك باستخدامها مرة أو مرتين يوميًا من بعد الإفطار وقبل السحور، وذلك اعتمادًا على شدة حالتك ويستغرق الدواء حوالي 2 إلى 4 أسابيع حتى يحدث أي تأثير إيجابي.

جهاز الاستنشاق للإنقاذ: يستخدم للإغاثة السريعة

إذا كنت تعاني من أي أعراض ربو مفاجئة، فسوف يساعدك جهاز الاستنشاق للإنقاذ على إعادة إحيائها ويساعدك على التنفس بشكل طبيعي، و يجب عدم استخدام أجهزة الاستنشاق اليومية ولكن فقط في حالات الطوارئ التي تسبب مسببات الربو.

الانغماس في الأنشطة المكثفة

إذا كنت منخرطًا في أنشطة مثل ممارسة الرياضة أو السباحة أو ركوب الدراجات ، والتي تحتاج إلى كمية هائلة من الأكسجين ، فحاول استخدام جهاز الاستنشاق الخاص بنا قبل 15 إلى 30 دقيقة من النشاط، احمل دائمًا جهاز الاستنشاق أينما ذهبت ، والأهم من ذلك ، ممارسة الرياضة بانتظام لتعزيز مناعتك وقدرتك على الرئة.

استخدام الأسلوب الصحيح

لعلاج الربو بشكل فعال ، من الضروري اتباع الأسلوب الصحيح لاستخدام أجهزة الاستنشاق، و أجهزة الاستنشاق المختلفة مثل أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة (MDIs)، وأجهزة الاستنشاق بالمسحوق الجاف (DPIs) ، وأجهزة الاستنشاق لها طرق مختلفة يجب على المرء من خلالها تناول الدواء المستنشق.

تنظيف جهاز الاستنشاق الخاص بك

بعد كل استخدام، اغسل الفوهة بالماء الدافئ واتركها تجف تمامًا قبل تثبيت العلبة مرة أخرى تأكد من إزالة أي ماء متبقي قبل استخدامه.

انتهاء صلاحية أجهزة الاستنشاق

معظم أجهزة الاستنشاق لها تاريخ انتهاء صلاحية يصل إلى عام واحد ولكن تأكد من تحديد ذلك في العلبة أجهزة الاستنشاق منتهية الصلاحية آمنة للاستخدام ، ولكن من الأفضل استبدالها لأنها قد تكون غير فعالة بعد التعرض للرطوبة والظروف الجوية القاسية وما إلى ذلك.