جرائم حدثت ليلا| قتل تاجر دواجن بالهرم للجنايات وحبس 5 متهمين بنشر شائعات

شهدت الساعات الماضية، العديد من الحوادث، التي شغلت الرأي العام. تقدم «الدستور» نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة، خلال الساعات الماضية، في التقرير التالي.

كشف ملابسات «فيديو» تهديد مواطن بإلقاء مياه حارقة على سيارته

كشفت أجهزة الأمن، تفاصيل مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر حساب أحد الأشخاص على تطبيق “التيك توك” متضمنًا استغاثة ضد أحد الأشخاص بدعوى إلقاؤه مياه حارقة على سيارته، وتهديده بإلقائها على أبنائه، مما اضطره لشراء أقنعة واقية لحمايتهم، وسابقة رفض مباحث قسم شرطة المناخ بمديرية أمن بورسعيد الاستماع لشكواه.

وبالفحص تبين أن الشاكي والمشكو في حقه (لهما معلومات جنائية)، وتبين وجود خلافات بينهما محرر بها العديد من المحاضر، حيث سبق وأن قام الشاكي باتهام المشكو في حقه بإلقاء مياه حارقة على سيارة الشاكي وإحداث تلفيات بها، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن وصدر حكم ببراءة المشكو في حقه.

وفي وقت لاحق، قام المشكو في حقه باتهام الشاكي (وزوجته وكريمته) بالتعدي عليه بالسب والشتم والضرب وإحداث إصابات به، لوجود خلافات بينهما، حيث تربطهما علاقة نسب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وصدور حكم ببراءة المتهمين مما نسب إليهم.

مياه حارقة

«مزقه بالساطور».. إحالة قاتل تاجر دواجن في الهرم للجنايات

أحالت النيابة العامة، قاتل تاجر دواجن وتقطيع جثته، والتخلص منها فى القمامة، بسبب مطالبة المجني عليه، للمتهم بسداد مبلغ مالى دين عليه بمنطقة الهرم، للمحاكمة أمام الجنايات.

كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا باختفاء تاجر دواجن، ووجود شبهة جنائية فى اختفائه، وبإجراء التحريات، توصل رجال المباحث إلى أن المجني عليه يعمل تاجر دواجن، ويتولى توزيعها على أصحاب المحلات باستخدام تروسيكل، وقبل اختفائه بعدة أيام نشبت بينه مشادة كلامية وبين صاحب محل دواجن، بسبب خلافات مالية، ومطالبة التاجر لصاحب المحل، بسداد مبلغ 3600 جنيه، قيمة دين عليه، ومماطلة صاحب المحل فى السداد.

بدأ رجال المباحث فى فحص كاميرات المراقبة، حتى تم التوصل إلى أن تاجر الدواجن توجه لمنزل صاحب المحل، اختفى عقب ذلك، وبضبط صاحب المحل ومواجهته، اعترف بقتل التاجر، بسبب إلحاحه فى سداد مبلغ 3600 جنيه، قيمة دواجن اشتراها منه، وعجزه عن السداد، فقرر التخلص منه، واستدرجه لمنزله، ثم خنقه، وقطع جثته بواسطة ساطور، وتخلص منها فى القمامة.

وأرشد المتهم لرجال المباحث، عن مكان تخلصه من الجثة، كما تم ضبط أداة الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

ساطور

ارتفاع ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بالمرج لـ3 وفيات

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري بالمرج إلى 3 متوفيين و11 مصابًا بجروح وكسور متفرقة بالجسم.

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري اتجاه المرج ووجود وفيات ومصابين.

وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية ورجال المرور، وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة ميكروباص، ووجود وفيات ومصابين جرى نقلهم إلى المستشفى السلام العام، لتلقي العلاج، وجارٍ رفع آثار الحادث.

كما تم التحفظ على جثث الضحايا بمكان الحادث لحين معاينة النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

انقلاب ميكروباص

إحالة 3 متهمين بقتل «عريس المرج» للجنايات

أحالت النيابة العامة، صاحب محل موبيليا و2 آخرين، للمحاكمة أمام الجنايات وذلك بتهمة قتل مرشد سياحي "عريس المرج"، بعد قيام التاجر المتهم بالاعتداء على المجني عليه بسلاح ناري، بسبب خلافات مالية بينهما.

البداية كانت بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالى بإطلاق أعيرة نارية وسقوط قتيل، ومصاب بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "م. س"، 25 سنة، مصاب بعيار ناري بالبطن وبجواره شقيقه مصاب بطلق نارى باليد، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه يستعد لإقامة حفل زفافه بعد عدة أيام، وحضر إلى المحل بصحبة شقيقه لاستلام موبيليا اشتراها من صاحب المحل، ولكنه فوجئ بقيام المتهم ببيعها.

وأضافت التحريات أنه نشبت مشادة كلامية بين العريس والمتهم فتطورت لمشاجرة قام على إثرها صاحب المحل بإطلاق أعيرة نارية عليهم، ما أسفر عن مقتل العريس وإصابة شقيقه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة في الواقعة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجناة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى باشرت التحقيقات.

حبس متهمين

حبس 5 متهمين بنشر شائعات ضد الدولة 15 يومًا على ذمة التحقيقات

أمرت النيابة العامة، بحبس 5 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.