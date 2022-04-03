الأحد 03 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: 13146 إصابة جديدة بكورونا

الصين
الصين

سجلت الصين الأحد 13146 إصابة بكوفيد، وهي أعلى نسبة منذ ذروة الموجة الأولى قبل أكثر من عامين، في وقت انتشر المتحور أوميكرون الشديد العدوى إلى أكثر من 12 مقاطعة.


وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن "هناك 1455 مريضا ظهرت عليهم أعراض... و11691 حالة بلا أعراض... ولم يتم الإبلاغ عن وفيات جديدة" جراء الفيروس.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

 

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

 

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

كورونا إصابة بكورونا كورونا الصين الصين اصابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

«السقوط إلى الهاوية».. كواليس تحريات مخابرات الإرهابية بحثًا عن بديل لـ«طنطاوى»

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي

الآن دعاء أول يوم رمضان 2022 مكتوب| أدعية من القرآن والسنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

يجعل كلامنا.. المسلسلات بتتعرف من بروموهاتها

حسين دعسة

المدى الجيوسياسي المستقبلي لخطط الجيش الروسي

د.أحمد الخميسى

عبدالحليم حافظ.. حكاية مصرية

ماجد حبته

فكّة رمضان!

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية 2

علي سعدة

إرادة شعب

د.كريمة الحفناوى

رُبَّ حرب كاشفة

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صور

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

مسجد الإمام الحسين يستقبل المصلين فى صلاة التراويح

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

تحقيقات أمنية وخطط استخباراتية.. كيف تتحرك إسرائيل لمنع الهجمات القادمة؟

خطة التصدى لـ«عمليات رمضان».. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى؟

إسرائيل وأمريكا تبحثان جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع فلسطين