إحالة 3 متهمين بقتل «عريس المرج» للجنايات

أحالت النيابة العامة، صاحب محل موبيليا و2 آخرين، للمحاكمة أمام الجنايات وذلك بتهمة قتل مرشد سياحي "عريس المرج"، بعد قيام التاجر المتهم بالاعتداء على المجني عليه بسلاح ناري، بسبب خلافات مالية بينهما.

البداية كانت بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالى بإطلاق أعيرة نارية وسقوط قتيل، ومصاب بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "م. س"، 25 سنة، مصاب بعيار ناري بالبطن وبجواره شقيقه مصاب بطلق نارى باليد، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه يستعد لإقامة حفل زفافه بعد عدة أيام، وحضر إلى المحل بصحبة شقيقه لاستلام موبيليا اشتراها من صاحب المحل، ولكنه فوجئ بقيام المتهم ببيعها.

وأضافت التحريات أنه نشبت مشادة كلامية بين العريس والمتهم فتطورت لمشاجرة قام على إثرها صاحب المحل بإطلاق أعيرة نارية عليهم، ما أسفر عن مقتل العريس وإصابة شقيقه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة في الواقعة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجناة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى باشرت التحقيقات.