استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جرّاء تفشي وباء "كورونا" عالميًا، اليوم السبت، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



في لاوس، سجلت السلطات الصحية 2404 إصابات جديدة و4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 181 ألفًا و967 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 673 وفاة.



وفي باكستان، سجّلت السلطات الصحية 208 إصابات جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و525 ألفًا و181 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 30 ألفا و360 وفاة.



وفي إيران، سجّلت السلطات الصحية 1887 إصابة جديدة و37 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 ملايين و 166 ألفا و371 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 140 ألفًا و277 حالة وفاة.



وفي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 65 ألفا و619 إصابة جديدة بالاضافة إلى تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9 ملايين و 716 ألفا و282 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 42 ألفا و563 وفاة.



وفي رومانيا، سجّلت وزارة الصحة 2174 إصابة جديدة و24 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و858 ألفًا و665 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 65 ألفًا و79 وفاة.



وفي هولندا، سجلت وزارة الصحة 16 ألفًا و936 إصابة جديدة و13 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و897 ألفًا و946 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 22 ألفًا و7 وفيات.



وفي فرنسا، سجلت وزارة الصحة 132 ألفًا و114 إصابة جديدة و68 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 25 مليونًا و895 ألفًا و586 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 142 ألفًا و475 وفاة.



وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 2694 إصابة و 22 حالة وفاة. وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى مليونين و 917 ألفا و 473 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5745 وفاة.



وفي إيطاليا، سجلت السلطات الصحية 70 ألفا و 803 إصابات و 129 حالة وفاة. وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 14 مليونا 790 ألفا و 806 إصابات، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 159 ألفا و666 وفاة.



وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 15 ألفا و 823 إصابة و 52 حالة وفاة. وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 3 ملايين و67 ألفا و354 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 27 ألفا و 623 وفاة.



وفي مقدونيا الشمالية، سجلت وزارة الصحة 296 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 306 آلاف و 474 إصابة، فيما استقرت حصيلة الوفيات عند 9226 وفاة.



وفي كندا، سجلت وزارة الصحة 3233 إصابة جديدة و9 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و496 ألفا و149 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 37 ألفا و680 وفاة.