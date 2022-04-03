موقع كندى يحتفى بأبيدوس: بها أقدم مصنع للبيرة وأهم مركز ثقافى قديم

احتفى موقع" ذا ترافل" السياحي الكندي بمدينة أبيدوس، وقال إنها مدينة مصرية مفقودة، وهي موطن لأقدم مصنع بيرة في العالم.

وتابع الموقع السياحي: أبيدوس مهمة جدًا لعلماء الآثار، حتى لو كانت أقل شهرة لدى السياح، حيث كانت موطن لأقدم مصنع جعة.

وتابع الموقع: على مدى تاريخها الطويل والقديم، كان لمصر العديد من العواصم كان بعضها عابرًا إلى حد كبير وبعضها ضاع مع مرور الوقت ولم يتم اكتشافه إلا في العامين الماضيين، و لا تزال العديد من مدن مصر القديمة مفقودة، ويواصل علماء الآثار البحث عنها.

مدينة أبيدوس

يُعتقد أنها واحدة من أقدم عواصم مصر القديمة، وتعود هذه المدينة إلى ما يقرب من 7000 عام، أي حوالي 2400 عام قبل بناء الهرم الأكبر، و كما أنها موطن لما يُعتقد أنه أقدم مصنع جعة (تم اكتشافه) في العالم.

وتقع أبيدوس على بعد حوالي 6.8 ميلًا إلى غرب مدينة البلينا في سوهاج، وتستمر الاكتشافات الجديدة هناك في الظهور، حيث تم اكتشاف المزيد من المقابر القديمة ومصانع الجعة والاكتشافات الأخرى.

تعتبر أبيدوس من أهم المواقع الأثرية في مصر، على الرغم من أنها ليست مشهورة وسياحية مثل الأقصر وأماكن أخرى، إلا أنها كانت مركزًا ثقافيًا مهمًا و كانت مدينة مقدسة بها العديد من المعابد القديمة.

وهناك اعتقاد بأن أبيدوس كانت عاصمة مصر في فترات ما قبل الأسرات وأوائل الأسرات، وتشتهر أبيدوس بالمعبد المخصص لستي الأول - كان والد رمسيس الكبير (أشهر فرعون في التاريخ قام أيضًا ببناء معابد أبو سمبل المشهورة المنحوتة بالصخور).

وتتميز أبيدوس بعدة أشياء، وتشمل هذه المعبد التذكاري لـ سيتي الأول وكتابات أبيدوس وأقدم مصنع للجعة في العالم ، والمقابر.

كما تضمن المدينة "مقبرة أم القعب"، وهي مقبرة ملكية، حيث دفن فيها بعض الفراعنة الأوائل في مصر وبشكل عام كانت أبيدوس أهم مركز دفن في مصر القديمة.