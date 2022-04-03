«مزقه بالساطور».. إحالة قاتل تاجر دواجن في الهرم للجنايات

أحالت النيابة العامة، قاتل تاجر دواجن وتقطيع جثته، والتخلص منها فى القمامة، بسبب مطالبة المجني عليه، للمتهم بسداد مبلغ مالى دين عليه بمنطقة الهرم، للمحاكمة أمام الجنايات.

كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا باختفاء تاجر دواجن، ووجود شبهة جنائية فى اختفائه، وبإجراء التحريات، توصل رجال المباحث إلى أن المجني عليه يعمل تاجر دواجن، ويتولى توزيعها على أصحاب المحلات باستخدام تروسيكل، وقبل اختفائه بعدة أيام نشبت بينه مشادة كلامية وبين صاحب محل دواجن، بسبب خلافات مالية، ومطالبة التاجر لصاحب المحل، بسداد مبلغ 3600 جنيه، قيمة دين عليه، ومماطلة صاحب المحل فى السداد.

بدأ رجال المباحث فى فحص كاميرات المراقبة، حتى تم التوصل إلى أن تاجر الدواجن توجه لمنزل صاحب المحل، اختفى عقب ذلك، وبضبط صاحب المحل ومواجهته، اعترف بقتل التاجر، بسبب إلحاحه فى سداد مبلغ 3600 جنيه، قيمة دواجن اشتراها منه، وعجزه عن السداد، فقرر التخلص منه، واستدرجه لمنزله، ثم خنقه، وقطع جثته بواسطة ساطور، وتخلص منها فى القمامة.

وأرشد المتهم لرجال المباحث، عن مكان تخلصه من الجثة، كما تم ضبط أداة الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.