الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الصحة العالمية» تعتمد 60 مركزًا ووحدة صحية في محافظة دمياط

دمياط
دمياط

استطاعت ادارة الرعاية الصحية الأساسية بمديرية الصحة بدمياط، بقيادة الدكتورة دينا أبو صير، الانتهاء من اعتماد لجنة منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي لعدد 60 مركزًا ووحدة رعاية أولية بمحافظة دمياط، طبقا لمؤشرات جودة الخدمات الصحية. 

واعتمدت منظمة الصحة العالمية المراكز على ثلاثة مراحل بواقع 18 منشأة بالمرحلة الأولى و 24 منشأة بالمرحلة الثانية و18 منشأة بالمرحلة الثالثة، وتم الانتهاء من تقييم المرحلة الثالثة فى 31 مارس 2022.
 

شارك في فعاليات اعتماد المراكز كلًا من الدكتور هاني سلامة و الدكتورة أمنية منصور بقطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة وفريق إشراف إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية ومديري وفرق إشراف الإدارات الصحية.

وأشاد المقيمين بجودة الخدمات الصحية المقدمة بوحدات دقهلة وكفر المياسرة والعطوي ومركز تفتيش السرو و هى ضمن وحدات المرحلة الثالثة و الاخيرة .

يأتى ذلك فى إطار خطة مديرية الصحة فى تطوير الوحدات الصحية و تطوير الخدمة الصحية المقدمة بها.

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