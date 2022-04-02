قبل منتصف الليل| تفاصيل أولى حلقات «الاختيار 3».. الرئيس السيسي يُهنئ سلطان عمان بالشهر الكريم

في أول أيام شهر رمضان المبارك، التفّت العائلة من جديد حول مائدة الدراما المصرية المميزة لتتابع أولى حلقات مسلسل “الاختيار 3”.

كما شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث يرصدها «الدستور» في السطور التالية..

الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربًا عن تمنياته للشعب العماني الشقيق بكل الخير والتقدم والاستقرار.

https://www.dostor.org/4046996

في حوار خاص لـ«الدستور»، أعلن الفنان أمير كرارة عن تجسيبده لشخصية ضابط ولكن تختلف كثيرًا وبنسبة 90% عن «كلبش» و«الاختيار» في مسلسله الجديد “الاختيار 3” .

https://www.dostor.org/4046969

وتصدر مسلسل “الاختيار3” عبر محركات البحث “جوجل” وتدور أحداث الحلقة الأولى من المسلسل، من يوم 26 يوليو 2012، حيث تدخل جماعة الإخوان الإرهابية في مشاورات بينهم بقيادة خيرت الشاطر ومحمود عزت لاختيار وزير الدفاع الجديد بعد إحالة المشير طنطاوي للتقاعد، ومع تصاعد الأحداث ونشر عدد من مقاطع الفيديو الحقيقة التي استعان بها المخرج بيتر ميمي ضمن أحداث العمل، مرورًا بزيارة خيرت الشاطر للأمن الوطني ومحاولة التدخل في عمله.

https://www.dostor.org/4047034

تصدرت أيضا حلقة مسلسل الكبير اوي محركات البحث علي جوجل حيث عُرضت اليوم السبت في أول أيام شهر رمضان، الحلقة الأولى من الجزء السادس لمسلسل الكبير أوي للنجم أحمد مكي والذي ينافس ضمن الماراثون الرمضاني الذي انطلق اليوم بالتزامن مع بداية الشهر الكريم.

https://www.dostor.org/4046989