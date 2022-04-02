السبت 02 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مصطفى شعبان يتصدر التريند بعد أول حلقة من «دايما عامر»

الفنان مصطفي شعبان
الفنان مصطفي شعبان

تصدر اسم الفنان مصطفي شعبان، التريند ومحركات البحث الإلكتروني ومواقع السوشيال ميديا، بعد انتهاء عرض الحلقة الأولى من مسلسله "دايما عامر".


ولاقت الحلقة الأولى إعجاب المشاهدين نظرًا لأداء جميع أبطال العمل فيها، وأداء الفنان مصطفي شعبان وتقديمه شخصية مستر عامر بكل إتقان.

 

يعرض مسلسل “دايما عامر” على شاشة قنوات ON في تمام الساعة 12:25 بعد منتصف الليل، كما يُعرض على شاشة قنوات الحياة في تمام الساعة 7:40 مساءً، فضلًا عن عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل دايما عامر 

يسلط المسلسل الذي يعرض ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2022 الضوء على الأماكن المميزة التي تثبت جمال الأماكن السياحية في مصر، وخاصة مجموعة من المشاهد في محافظتي أسوان والأقصر والقاهرة وعدد من الأماكن السياحية.

ويتناول مسلسل" دايمًا عامر" مشاكل التعليم في مصر في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد مصطفى شعبان خلاله شخصية عامر، وهو مشرف اجتماعي.

يجدر الإشارة إلى أنه سيظهر الفنان مصطفى شعبان وهو يعمل مدرسًا داخل إحدى المدارس الدولية، ويواجه عددًا من المشاكل التي توقعه في مأزق مع الطلاب، فهو يجسد شخصية مستر عامر وهو مشرف اجتماعي في مدرسة، فيما تقدم لبلبة دور ميس زهرة مديرة المدرسة، أما المدرسون فيجسدوا أدوارهم عمرو عبدالجليل "مستر أبوالوفا"، ميرنا نورالدين "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، كريم عفيفى "مستر نوفل"، سماء إبراهيم "ميس همت"، أحمد الشامى "مستر شريف".

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، ميرنا نورالدين، نضال الشافعي، سماء إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، وإشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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