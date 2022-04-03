الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الاختيار 3.. ظهور خاص لشخصية القيادى السلفى «جلال مرة»

جلال مرة
جلال مرة

بلحيته وهيئته السلفية جسد ممثل ثانوي دور السلفي جلال مُرة الذي ولد بمحافظة المنوفية، و ترأس أمين عام حزب "النور السلفي"، وكان حينها قيادي لحزب الثورة، حيث كان للحزب دور بثورة ٣٠ يوليو في مسلسل الاختيار 3.

 

وكان صرح جلال مرة في أحد لقاءاته الصحفية أن لحزب النور دور في حدوث المشهد التاريخي فى الثالث من يوليو يعدما تم إعلامهم بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسى في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

 

وكان إتخاذ القرار داخل الحزب جاء بالتشاور بين دائرة مجلس لإدارة الأزمات فى مثل هذه الأوقات الحرجة، ولم يكن لديه الكثير من الوقت لتناول الأمر على مستويات المجلس الرئاسي للحزب أو الهيئة العليا حيث لم يكن أمامه أكثر من ساعتين لإعلان موقفه النهائي، ويري "مرة" أن ثورة 30 يونيو 2013  يرجع مشهدها ليوم 20 يونيو 2012 قبل إعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسية بعدما تولى محمد مرسي حكم البلاد وإعطاء الفرصة لجماعة الإخوان بالتصرف في البلاد على هواهم دون التفكير في شيء أخر غير السلطة.


ويؤكد "مرة" أن ثورة ال٣٠ من يوليو لم تكن من صنع الجيش أو المخابرات وحركة تمرد، ولكن كانت بأيدي حزب الحرية والعدالة والإخوان، بعدما دفعوا الشعب إلي التحرك ضدهم بعد فترة قصيرة من حكمهم.

 

ويؤيد "مرة" الشعب المصرى بقراراته وأهدافه التي تتمثل في الحفاظ على الدولة المصرية لتفادي المأساة التي يعيشها دول الجوار، العراق و سوريا  ولبنان وليبيا واليمن، حيث أنه يؤيد الوطن فقط.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار ٣ ميعاد الاختيار ٣ ميعاد مسلسل الاختيار ٣ القنوات الناقلة لمسلسل الاختيار 3 موعد عرض مسلسل الاختيار الاختيار ٣ مسلسل الاختيار ٣

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وائل لطفي

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