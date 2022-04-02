الاختيار 3.. مقطع فيديو ينشر للمرة الأولى يكشف مؤامرة خيرت الشاطر لحرق مقرات الأمن الوطنى

كشفت الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 3، المذاع الآن على قناة "أون" عن كيف خطط خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي- أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية- لأخونة جهاز الشرطة المصرية، حيث طلب الأول من مدير أمن الدولة وقتها بإقصاء عدد من الضباط بجهاز أمن الدولة، لكن الأخير رفض فأخبره الشاطر أن هناك قائمة ستصله من الرئاسة وسيتم تنفيذها بالإكراه.

وأعقب ذلك المشهد ظهور العقيد زكريا يونس الضابط بقطاع الأمن الوطني والذي يجسد دوره كريم عبد العزيز، والذي تقابل مع الضابط يسري والذي يقوم بدوره الفنان محمد رياض ودار بينهما حوار تلك القائمة، حيث أكد الضابط يسري أن أجهزة الأمن تحمي مصر ولا تحمي نظام الإخوان مطالبا الضابط زكريا يونس باستكمال واجبه الوطني.

وعرضت الحلقة فيديو مسجل لخيرت الشاطر يقول فيه إنه من الممكن أن يخرج مليون شخص يحرقون مقرات أمن الدولة في المحافظات.

تدور أحداث مسلسل "الاختيار 3" حول 3 شخصيات يعمل الأول في الأمن الوطني هو زكريا يونس، والآخر في المخابرات الحربية وهو مصطفى خليفة، والثالث في المخابرات العامة وهو مروان العدوي.

تفاصيل مسلسل الاختيار

وفي مسلسل"الاختيار 2"، والذي عرض في رمضان 2021، قدم كريم عبد العزيز شخصية الضابط زكريا يونس، وظهر الفنان أحمد عز ضيف شرف، في الجزء الأول والذي لعب فيه دور البطولة الفنان أمير كرارة، والذي عرض في رمضان 2020.

"الاختيار 3" من بطولة الفنان أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، أحمد عز، خالد الصاوي، ياسر جلال ، ومن تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.

وقررت قناة أون، التي تعرض المسلسل على شاشتها، أن تعرض الحلقة يوميًا، في تمام الساعة 9.30 مساء بتوقيت القاهرة، على أن يتم إعادة المسلسل في تمام الرابعة والثلث فجرِا والثالثة والنصف عصرًا، كما أنه من المقرر عرضه على قناة ON DRAMA أيضًا.