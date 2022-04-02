السبت 02 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

هنساعدك تاخد كارتك .. 

«المصريين الأحرار» يواصل خدماته بلقاءات ذوي الهمم بالإسكندرية

المصريين الأحرار
المصريين الأحرار بالإسكندرية

نظّم حزب «المصريين الأحرار» بالإسكندرية، لقاءا مفتوح مع ذوى الهمم بالمقر الرئيسي بميدان المنشية، للتوعية بأهمية كارت الخدمات المتكاملة ومساعدة الفئات المستحقة الحصول عليه.

وذلك في إطار مبادرة «هنساعدك تاخد كارتك» برعاية الدكتور الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والتي بدأت في عدة محافظات لمساعدة ذوى الهمم.

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حيث بدأت اللقاء الذى قدمه السيد رفعت عضو هيئة مكتب الحزب بندوة حاضرها طارق جمال وكيل وزارة التضامن السابق بالإسكندرية، لشرح أهمية الكارت والخدمات التي اضافتها الدولة لمساعدة ذوي الإعاقة.

وذلك تحت إشراف الدكتور هبة واصل الأمين العام، ومتابعة ريمون ناجي عضو المكتب السياسي، وباشرت تنظيم اللقاءات منى كيرلس عضو الهيئة العليا للحزب. 

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وناقش اللقاء طريقة التسجيل على الموقع والأوراق المطلوبة والمستحقين للحصول علي الكارت وسوف يساعد الحزب فى تسجيل الراغبين من خلال التواصل مع الأمانة.

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وقامت منى كيرلس عضو الهيئة العليا بتوزيع الهدايا على ذوي الهمم و فوانيس رمضان تهنئة و استقبالا الشهر الكريم.

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وأعربت عن شكرها لوكيل وزارة التضامن السابق طارق جمال على حضوره وتوضيح الصورة والرد على استفسارات ذوى الهمم وأسرهم ، ورحبت بحضور حسام حسن احد قيادات العمل المدني المتخصص في شؤون ذوي الهمم.


كما وعدت بتنظيم العديد من اللقاءات الهادفة لخدمة أبناء الإسكندرية، في إطار الدور الرائد للحزب.

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وكان قد نظم حزب«المصريين الأحرار» بقطاع شرق القاهرة، زيارة لعدد من دور الأيتام لمشاركة الاحتفال بيوم اليتيم.

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وذلك فى إطار الدور المجتمعي للحزب بتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب ، وإشراف الدكتورة هبة واصل الأمين العام.

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حيث زار وفد الحزب بتنسيق ريمون ناجى عضو المكتب السياسي والمهندس ماجد نبيل عضو الهيئة العليا،  عدد من دور الأيتام ومنها دار الأمير تادرس الشاطبى لرعاية البنات تحت رعاية الأب ابراهيم يوسف، وعواطف رزق، والجمعية المصرية للدفاع الاجتماعي تحت إشراف حورية أحمد مديرة المؤسسة.

واستقبل وفد الحزب وسام أباظة مسؤول القسم النفسي.

المصريين الأحرار ذوي الهمم الإسكندرية الفئات المستحقة الدكتور عصام خليل محافظات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

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