السبت 02 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مطران الأقصر للكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي بشهر رمضان

الأنبا عمانوئيل
الأنبا عمانوئيل

تقدم الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بالتهنئة، بمناسبة بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال في رسالة التهنئة “بالأصالة عن نفسي، وباسم الكنيسة الكاثوليكية بالإيبارشية، أتقدم بأطيب وأرق التهاني القلبية الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع قيادات الدولة، والشعب المصري العظيم، والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك”.

 وتابع الأنبا عمانوئيل قائلًا: "نصلي إلى الله أن يعم السلام على العالم أجمع ويعطينا مناسبات عديدة، مليئة بالمحبة والتأخي والخير للشعب العظيم، ويمد يد العون لقيادات وطننا، من أجل مستقبل مشرق لبلدنا الحبيب مصر".

الأنبا عمانوئيل عيا حلول شهر رمضان المبارك بالتهنئة إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك السلام

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