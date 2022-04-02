السبت 02 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 11 شخصًا فى حادث مرورى بدمياط

جثة
جثة

تسبب اصطدام سيارة ميكروباص مع جرار أمام قرية كفر العرب التابعة لمركز فارسكور في دمياط، في مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين. 

أسفر الحادث عن مصرع كل من سامح عبدالمحسن، سائق السيارة، ومحمود الصعيدي، وكريم  البهوتي، ومازن محمد أبوخلف من قرية شرمساح التابعة لمركز الزرقا وتم نقلهم إلى  مستشفى فارسكور
كما تم نقل باقي المصابين إلى مستشفي الزرقا المركزي، وكفر سعد والأعصر بدمياط.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من أمير فراج - 19 عامًا، وأمير عبدالغفار - 15 عامًا، وإسلام سمعان - 19 عامًا، وعمار المتولي - 16 عامًا، وأحمد  خلف - 17 عامًا، وكريم  عبدالغفار - 18 عامًا، وإيهاب المتولي - 18 عامًا.

وتم إخطار مديرية أمن دمياط  لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة، كما تم إخطار أهل المتوفين لاستلام الجثامين.

اصطدام ميكروباص جرار كفر العرب فارسكور دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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