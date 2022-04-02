تداول 29 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط 29 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20396 طن تشمل: 16398 طن فوسفات و984 طن نترات أمونيوم و162 طن بصل و2852 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42361 طن تشمل: 11672 طن حديد و5794 طن خردة و3902 طن زيت طعام و7500 طن قمح و10027 طن فول و784 طن خشب زان و3639 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 2682 طن.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 802 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وملوخية وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (برسيم وثوم وشمر وفول سودانى وكركدية كزبرة ولب) وفواكه (بطيخ وبرتقال ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وإنجلترا وبلجيكا وكرواتيا والهند وسلوفينيا وهونج كونج واسبانيا والمانيا ومالطا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 493 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2654 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 103690 طنا ،بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 122521 طنا .

كما غادر عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4012 شاحنة.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 493 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2654 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 103690 طنا ،بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 122521 طنا في ميناء دمياط.