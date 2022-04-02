السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع اللحوم بمدينة الزقازيق

تفقد معرض
تفقد معرض

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية منفذ بيع اللحوم البلدي الطازجة والمُقام بجوار ديوان عام المحافظة أمام نقابة التجاريين بمدينة الزقازيق للاطمئنان على الالتزام بالسعر المحدد للبيع بقيمة 125 جنيه للكيلو، وذلك تنفيذاً لمبادرة محافظة الشرقية لمكافحة الغلاء وجشع التجار وتيسيراً على المواطنين.

واطمأن المحافظ على توافر كميات كبيرة من اللحوم الطازجة داخل المنفذ مؤكداً أن الهدف من إقامة مثل هذه المنافذ هو خدمة محدودي الدخل والمواطن البسيط ومساعدتهم في شراء إحتياجاتهم من اللحوم بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك.

أدار محافظ الشرقية حواراً مع عدد من المواطنين المتواجدين بالمنفذ  للتعرف عن مدي رضاهم عن سعر وجودة اللحوم المعروضة بالمنفذ ، مقدماً لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً المولي عز وجل أن يعيده علي مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

أوضح المحافظ أن المحافظة قامت بالتنسيق مع عدد من كبار تجار الجملة لإقامة معارض وشوادر بمختلف مركز ومدن المحافظة لتقديم السلع الإستهلاكية وإحتياجات شهر رمضان بأسعار مخفضة عن السوق وكذلك تزويدها بكميات من اللحوم الطازجة ومنتجات الألبان للتصدي للغلاء والوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجا.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق وشعبان أبو الفتوح رئيس حي أول ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان.

وكان  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد افتتح معرض السلع الاستهلاكية بمبنى المجلس المحلي سابقاً بمدينة الزقازيق، والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين وكبار تجار الجملة تحت شعار (في حب مصر) تنفيذاً لمبادرة محافظة الشرقية لمكافحة الغلاء وجشع التجار وبيع السلع والمواد الغذائيه بأسعار مخفضة أمام المواطنين استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

محافظة رمضان شهر رمضان أسعار لحوم المواطنين الشرقية معرض

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