«WTTC»: إزالة أمريكا إشعار صحة السفر عن الرحلات البحرية دليل عودة السياحة

قالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة WTTC، إن قرار المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بإزالة إشعار صحة السفر عن الرحلات البحرية هو اعتراف مستحق بأن الصناعة كانت تبحر بالملايين من مسافرون لعدة أشهر ببروتوكولات عالية الفعالية تجعل الإبحار بين أكثر أشكال التواصل الاجتماعي والسفر أمانًا في العالم.

وقالت جوليا، إن صناعة الرحلات البحرية اكتسبت زخمًا قويًا في الأشهر الأخيرة، حيث يتوق العديد من المسافرين لبدء الاستمتاع مرة أخرى بالعطلات مع العائلة والأصدقاء، ويبدأ قرار مركز السيطرة على الأمراض (CDC) في المساعدة على تسوية الملعب بين خيارات الرحلات البحرية والعطلات البرية.

وأضافت أن هذه أخبار مرحب بها أيضًا لشبكة واسعة من الموردين، وكثير منهم من الشركات الصغيرة، الذين يعتمدون على الرحلات البحرية لنجاحهم، والتي ستستمر في المساعدة في توفير تأثيرات إيجابية كبيرة للاقتصادات والتوظيف في البلدان والمناطق حول العالم.

وكان المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) كشف عن المتحدثين في قمته العالمية القادمة في مانيلا، والتي تضم الناشطة الإندونيسية/ الهولندية ميلاتي ويجسن.

في عمر 12 عامًا فقط، حيث أسست الناشطة ميلاتي ويجسن Bye Bye Plastics - وهي حركة عالمية يقودها الشباب في جميع أنحاءالعالم لإنهاء استخدام الأكياس البلاستيكية، وفي عام 2018 ، تم تصنيفها جنبًا إلى جنب مع أختها كواحدة من "المراهقين الأكثر نفوذاً في العالم" من قبل مجلة تايم.

وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي لمركز التجارة العالمي WTTC: تُعقد القمة العالمية الحادية والعشرون المرتقبة لهيئةالسياحة العالمية في مانيلا بالفلبين في الفترة من 20 إلى 22 أبريل ، وهي أكثر أحداث السفر والسياحة تأثيرًا في التقويم.

سيجتمع قادة الصناعة مع أكثر من 20 ممثلًا حكوميًا في مانيلا ، لمواصلة تنسيق الجهود لدعم تعافي القطاع والانتقال إلى مستقبل أكثرأمانًا ومرونة وشمولية واستدامة.

كما سيلقي السياسي الكوري الجنوبي بان كي مون ، الذي شغل منصب الأمين العام الثامن للأمم المتحدة بين عامي 2007 و 2016، كلمة أمام المندوبين تقريبًا في هذا الحدث المرموق.

كما سيصعد إلى منصة القمة العالمية وزراء السياحة من جميع أنحاء العالم بما في ذلك إسبانيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وتايلاند واليابان وجزر المالديف وبربادوس وغيرها.