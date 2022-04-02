شنق زوجة أخيه خوفا من افتضاح علاقتهما في الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، القبض على المتهم فى واقعة العثور على ربة منزل مشنوقة بقرية بالشرقية، وتبين قيام شقيق زوجها بارتكاب الواقعة لعلاقة بينهما، وتمت إحالته للنيابة العامة التى أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة، بتلقي اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى ديرب المركزى بوصول " ن م و" 21 عاما مقيمة قرية تابعة لمركز ديرب نجم جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتبين من التحريات قيام شقيق زوجها 31 عاما بارتكاب الواقعة والتخلص من المجني عليها خوفا من افتضاح أمره بسبب علاقة محرمة بينهما، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة.