سعفان: غرفة عمليات تحت إشراف الوزارة لمواجهة أي عقبات بالانتخابات العمالية

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية مستمرة داخل ديوان الوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظة، تكون مهمتها الأساسية تسهيل العملية الانتخابية ومتابعة أى معوقات أمام اللجان لتذليلها فورا، بحيث نصل للمستوى اللائق من العملية الانتخابية وتحقيق نتائج تتمتع بالشفافية والمصداقية فى نتائجها وكل عملياتها وإجراءاتها تحت إشراف قضائي نزيه وعادل.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، بديوان عام الوزارة ومديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات ومسئولى الإتصال النقابي فى 27 محافظة، وذلك فى إطار سلسلة الاجتماعات الدورية، وغرفة العمليات المشكلة استعداداً لبدء الدورة الانتخابية النقابية الجديدة.

ودعا وزير القوى العاملة، كل المديريات، للإستعداد للعملية الانتخابية وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أقصى درجات النجاح في نتائجها على مدار 24 ساعة من خلال غرفة العمليات المشكلة تحت إشراف الوزارة ، لمواجهة وتذليل العقبات قبل حدوثها.

وأضاف وزير القوى العاملة، أن هناك العديد من المميزات التي تتمتع بها الدورة الانتخابية الجديدة، وهي أن الوزارة أعلنت عن حاجتها الى مشرفين للعملية الانتخابية من العاملين بالجهاز الإداري للدولة من جهات أخرى بمكافآت مجزية، حتى يستطيع كل العاملين بالمديريات القيام بأعمالهم المنوطة بهم داخل المديريات كل فى الإدارة القائم عليها، للاهتمام بمصالح المواطنين وعدم تعطيل مصالحهم، وكذلك تسجيل ورصد كل الإجراءات التى تتم خلال العملية الانتخابية بصورة صحيحة من قبل المختصين.

وشدد وزير القوى العاملة، على العمل على تحقيق مصالح المواطنين وتذليل كافة الصعاب أمام حصولهم على الخدمات، حتى ولو كانت فى غير اختصاص القوى العاملة بالتواصل والعلاقات مع مديريات الخدمات الموجودة في المحافظات، تفعيلاً للتكاتف والتعاون بين الجهات الحكومية بأكملها لتقديم الخدمة متكاملة للمواطن المصري هدف التنمية المستدامة التي تقوم بها الدولة المصرية.