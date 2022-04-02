السبت 02 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 إثر انقلاب سيارة ببني سويف

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أُصيب 5 أشخاص، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة بعد نفق بياض العرب بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أعلى نفق بياض العرب بدائرة المحافظة ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وانتقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبيَّن أن المصابين وهم: (حمدي.ع.م) - 48 سنة - مصابًا بكدمات وسحجات، و(محمد ك.م) - 37 سنة - مصابًا بكدمات بالظهر واشتباه كسر بالعمود الفقري، و(سيد ا.م) - 56 سنة - مصابًا بكسر بالساق اليمنى والذراع الأيسر، و(عادل ح.م) - 49 سنة - مصابًا بكسر بالقدم اليمنى وكدمات و(مصطفى.ط.م) - 56 سنة - رفض النقل بإقرار رسمي.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي؛ لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة مستشفى بني سويف الطريق الصحراوي مستشفى بني سويف

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