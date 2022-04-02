«الزراعة» تصدر توصيات أبريل الفنية لمزارعي الأعلاف الخضراء

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية مراعاتها، خلال شهر أبريل:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

البرسيم المسقاوي:

• يتم أخذ الحشة الأخيرة من البرسيم المسقاوي المخصص لإنتاج البذرة وتكـون في 20-25 أبريل وترك النموات الجديدة من البرسيم لإعطاء نموات جيدة تنتج محصول بذرة جيد.

• يمكن عمل دريس من البرسيم الزائد أو الفائض عن حاجة الحيوان.

• يراعي أن تكون المساحات المخصصة للرباية أن تكون خالية من الحامول وفي حالة ظهور بقع من الحامول في الحقول المخصصة للرباية ينصح برش البقع المصابة بالمبيد الموصي به.

بنجر العلف:

• يتم حصاد المجموع الخضري من البنجر وتغذية الحيوانات علية.

البرسيم الحجازي:

• يتم الحش والرش بالعناصر بعد الحش بأسبوع.

محاصيل العلف الصيفية:

(دخن – سورجم – حشيشة السودان – لوبيا العلف – جوار – ذرة ريانه)

• تجهيز المساحات المخصصة لزراعة محاصيل العلف عقب فول بلدي أو قمع مبكر.

• يتم تجهيز الأرض من حرث وتزحيف وتسوية للتربة وإضافة 20-30م2 سماد بلدي قبل الحرث لضمان التوزيع وزيادة الكمية في حالة الأراضي الرملية والمستصلحة حديثاً بالإضافة إلى 150-200 كجم سماد وسوبر فوسفات، 50-100كجم سلفات بوتاسيوم أثناء تجهيز الأرض للزراعة.

• السماد الأزوتي يتم إضافتة على 4 دفعات الأولى بعد رية المحاياة والثانية بعد الحشة الأولى والثالثة بعد الحشة الثانية والرابعة بعد الحشة الثالثة أي يتم إضافة التسميد الأزوتي عقب كل حشة، وتتم إضافة السماد الأزوتي بمعدل 90-120 وحدة / ف موزعة على دفعات كما سبق.

• يفضل سماد سلفات نشادر في الأراضي الرملية حيث أنها بطيئة الذوبان.

• يتم تخطيط الأرض لزراعة المحاصيل الصيفية بمعدل 10-12 خط/ القصبتين.

• في حالة زراعة لوبيا العلف يكون الخط من80-100 سم.

• يتم زراعة المحاصيل الصيفية في جور على خطوط بين الجورة الأخرى 25 سم ويتم وضع 2-3بذرة في الجورة.

• يمكن أن تتم الزراعة بالسطارة أو الزراعة عفير بدار.

• يتم رش مبيدات الحشائش عقب الزراعة وقبل الري مباشرة بمبيد الحشائش الموصى به.