السبت 02 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

نادى الزمالك ينظم دورة رمضانية لأعضاءه بمكافأت مجزية

أعضاء نادي الزمالك
أعضاء نادي الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك منذ أيام قليلة، إقامة دورة رمضانية كبيرة خلال الشهر الكريم، خاصة بأعضاء النادي، تتكون من ٢٤ فريقًا، كل فريق من ٨ لاعبين أساسيين، و٣ احتياطي، ومسموح بمشاركة لاعبان لكل فريق غير أعضاء.

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وتقام الدورة الرمضانية المزمع انطلاقها مع بدء الأسبوع الثاني لشهر رمضان، على ملاعب الخماسي بالنادي، وهي الملاعب التي تحمل أسم المشير محمد حسين طنطاوي، وتم الإعلان من جانب إدارة النادي عن وجود شركة راعية للبطولة، أعلنت عن جوائز مادية للفريقين أصحاب المركز الأول والثاني، وتقام الدورة الرمضانية في حضور عدد كبير من رموز النادي ولاعبيه القدامى.

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وتعتبر هذه الدورة هي الأولى من نوعها التي تقام داخل جدران نادي الزمالك، ويقول أحمد دعبس عضو مجلس الإدارة والمشرف علي البطولة الرمضانية: "هذه الدورة الرمضانية هي أقل شيء أقدر أقدمه لأعضاء النادي، أسوة بما يحدث في الأندية الكبيرة مثل الصيد ووادي دجلة". 

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وأضاف "دعبس"، أنه ستكون هناك هدايا مادية ومكافآت للمشاركين بالدورة، ونحاول خلال الفترة القادمة كمجلس إدارة برئاسة المستشار مرتضي منصور تقديم كل ما يسعد ويحقق طموحات أعضاء النادي، وهو ما أحاول فعله بعملي مع أحمد مرتضي منصور الذي اتعلم منه الكثير في ملف الألعاب الجماعية.

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مجلس إدارة نادي الزمالك نادي الزمالك دورة رمضانية الدورة الرمضانية شهر رمضان

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