السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصليب الأحمر»: لم نتمكن من إجلاء المدنيين فى أوكرانيا

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر

 قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها لم تتمكن من الوصول إلى ميناء البحر الأسود، وستحاول مرة أخرى إجلاء المدنيين من أوكرانيا غدًا السبت.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم عن اللجنة الدولية قولها، في بيان، إن فريقًا تابعًا لها كان في طريقه إلى مدينة ماريوبول "لتسهيل المرور الآمن للمدنيين واضطرت إلى العودة إلى مدينة زابوريجيه بعد الترتيبات والظروف التي جعلت من المستحيل المضي قدمًا" في المهمة.

وأوضح البيان أن "فريق اللجنة الدولية، المؤلف من 3 مركبات و 9 أفراد، لم يتمكن من الوصول إلى ماريوبول أو يسهل المرور الآمن للمدنيين اليوم"، مشيرًا إلى أنه سيحاول مرة أخرى يوم السبت تسهيل المرور الآمن للمدنيين من ماريوبول.

وعلى صعيد آخر، أكد ايوان واتسون المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن روسيا وأوكرانيا وافقتا على عملية للإجلاء من مدينة ماريوبول الأوكرانية لكنها غير مؤكدة اليوم.

وأشار واتسون - في مؤتمر صحفي بجنيف- إلى أن قوافل اللجنة الدولية في طريقها إلى المدينة ولكنها لم تحصل على موافقة بأن تحمل معها مساعدات، وفي الوقت الذي نوه بأن الأطراف لم تتفق بعد على الوجهة التي سينقل إليها المدنيون.

وقال إن أعداد من سيتم إجلاؤهم من المدينة المحاصرة لم تعرف بعد، مضيفًا أن اللجنة الدولية ستعمل؛ للتأكد من توفير كل الشروط اللازمة الخاصة بالأمان على الطرق التي ستتحرك عليها القافلة نحو الوجهة بعد الاتفاق على كافة النقاط الأخرى المطلوب.

من جانبها، قالت وزير الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك،  إنه لا يزال أكثر من 100 ألف مدني محاصرين في ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا، بمن في ذلك الأطفال والنساء والرجال وكبار السن، متابعة: يجب وقف الهجمات على الفور واحترام القانون الدولي الإنساني، داعية الحكومة الروسية إلى توفير ممرات آمنة للمدنيين للإجلاء طوعًا ولتوصيل المساعدات الإنسانية إلى أولئك الذين لا يستطيعون أو لا يرغبون في المغادرة.

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