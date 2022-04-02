السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائب رئيس جنوب السودان يتسلم مقترحات الخرطوم بشأن الترتيبات الأمنية فى جوبا

الفريق أول محمد حمدان
الفريق أول محمد حمدان دقلو

سلم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان الدكتور رياك مشار، مقترحات السودان بشأن الترتيبات الأمنية وهيكلة القوات في جنوب السودان.

والتقى الفريق أول محمد حمدان دقلو، في جوبا، الدكتور رياك مشار، بحضور وزير الدفاع السوداني المكلف الفريق الركن يس إبراهيم.

وعقد الجانبان، اجتماعًا مغلقًا، بحثًا خلاله المقترحات المقدمة، والتي وافق عليها الطرف الحكومي في جنوب السودان.

ويُنتظر أن تستمر الاجتماعات والمشاورات مع الأطراف يوم غد السبت؛ لحسم الملف بشكل نهائي.

وعلى صعيد آخر، أعلن وزير خارجية جنوب السودان ميك اييي دينق، عن أن النقاشات والمحادثات التي جرت مع حكومة السودان حول المقترح المقدم من الخرطوم، فيما يخص بروتوكولات الترتيبات الأمنية في اتفاقية السلام المنشطة لجمهورية جنوب السودان، خاصة توحيد القيادات والقوات، توصلت إلى تفاهمات تُسهم في حل مسألة بروتوكولات الترتيبات الأمنية. 

مجلس السيادة السوداني جمهورية جنوب السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو وزير الدفاع السوداني سودانى السودان

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