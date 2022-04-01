قبل منتصف الليل| انتصار السيسي تهنئ المصريين بحلول رمضان وهدنة في اليمن

قبل منتصف ليل الجمعة، الأول من أبريل هناك عدة عناوين وأحداث استحوذت على انتباه المصريين على عدة أصعدة من المحلي والدولي، وفي مختلف المجالات ومناحي الحياة، لذا في نشرة قبل منتصف الليل، يقدم لكم "الدستور" أبرز الأحداث التي جذبت الانتباه في الساعات الأخيرة من الليل.

الرئيس السيسي يجري اتصالًا بأمير قطر للتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم

كعادته الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يتواصل دومًا مع قادة ورؤساء المنطقة والدول العربية للمحافظة على نسيج الأمة العربية، وبمناسبة الشهر الكريم تبادل الرئيس مع بعض الرؤساء والملوك والأمراء التهاني والمباركات، وقد أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، حيث تقدم بالتهنئة بحلول شهر رمضان المُبارك، داعياً الله أن يُعيدها على دولة قطر وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وقد توجه أمير دولة قطر بالشكر للرئيس على تهنئته بهذه المناسبة الجليلة، معرباً عن خالص تمنياته لمصر حكومة وشعباً بالتقدم والازدهار.

صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، لمطالعة باقي (التفاصيل ).

انتصار السيسى تهنئ المصريين بحلول رمضان

لا تفوت السيدة الأولى مناسبة إلا وتشارك فيها المواطنين، واليوم هنأت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وقالت انتصار السيسي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، الذي يأتي بنفحاته العطرة كل عام لنستلهم فيه أعظم المعاني السامية والقيم النبيلة التي تجدد القلوب والأبدان، وهنا باقي ( التفاصيل)

مصر ترحب بالإعلان عن هدنة فى اليمن

لشهر رمضان الكريم نفحات وبركات، ولعل أهم فرحة دخلت اليوم على شعوب الأمة العربية أجمع، هي إعلان هدنة في اليمن التي عاشت معاناة الجوع والتشرد والقتال فيما بينها منذ 2012، ويواجه شعبها كارثة إنسانية يعجز العالم حاليُا عن التعامل معهًا، ولذلك رحبت جمهورية مصر العربية، اليوم الأول من أبريل ٢٠٢٢، بالبيان الصادر عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، والمتضمن الإعلان عن هُدنة لمدة شهرين اعتبارًا من الغد.

اليمن

وتتطلع مصر إلى أن تُسهم الهدنة في دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية، ودعم مبادرات الحل السياسي، بما في ذلك المشاورات الحالية التي تستضيفها الرياض، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وبما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله ويصون مقدرات الشعب اليمنى الشقيق وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء، وإليكم باقي (التفاصيل)

«القومي للمرأة» يتبرأ من حملة «إزاي تسرقي العفش وتحبسي جوزك»

وعلى صعيد آخر، هناك حملة انتشرت مؤخرًا بين السيدات على الجروبات الخاصة بهم لسرقة المنقولات في حالات الطلاق لعذابهن في مواجهة أزواجهن في حالة الطلاق ولتبرير فعلتهن قد استخدموا اسم المجلس القومي للمرأة لتقنين فكرتهم، حيث رصد المجلس القومي للمرأة، المقاطع المصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي حملت عنوان «توعية المجلس القومي للمرأة، إزاي تسرقي العفش وتحبسي جوزك».

ونفى المجلس صلته بهذه المقاطع المصورة، وحذّر من الزج باسمه في مثل تلك الوقائع او محاولة الإساءة إليه بأي شكل من الأشكال حيث أن جميع حملات المجلس التوعوية تهدف إلى السعي لتمكين المرأة بالمجتمع في كافة المجالات، ونشر التوعية بقضايا العنف ضد المرأة، وغيرها من القضايا.

وأهاب المجلس القومي للمرأة بتحري الدقة وعدم تداول مثل تلك التسجيلات أو الانسياق وراء الشائعات.

وكان أعلن المجلس القومي للمرأة انطلاق أعمال لجنة الرصد للأعمال الإعلامية لشهر لرمضان 2022 برئاسة الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة لجنة الإعلام. وإليكم (التفاصيل)