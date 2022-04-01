السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أجواء كوميدية من كواليس مسلسل «مكتوب عليّا» (فيديو)

مكتوب عليا
مكتوب عليا


 


نشر النجم أكرم حسني على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحوارات مع أبطال مسلسله مكتوب عليّا، والذي ينافس به في دراما رمضان 2022، وكشف الفيديو عن أجواء مختلفة وإجابات كوميدية عن أسئلة متعلقة بسيناريو المسلسل مثل الصدف والمكتوب.

وضم الفيديو النجوم أكرم حسني، وعمرو عبد الجليل، وأيتن عامر، وهنادي مهنا، وإسماعيل فرغلي، وحنان سليمان، ومحمود السيسي، وهلا رشدي، وهنا زهران، ومن المقرر أن يبدأ المسلسل أولى حلقاته غدًا على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، وإعادة أولى الساعة 2:15 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرًا، كما يُعرض حصريًا على منصة Watch It.
وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليّا في إطار اجتماعي كوميدي، فبعد أن استيقظ جلال مكتشفًا كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن ليعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان.

ويعتبر مسلسل مكتوب عليّا هو التعاون الثاني بين الثلاثي أكرم حسني، والمخرج خالد الحلفاوي والمنتج كريم أبو ذكري، حيث سبق وتعاونوا في مسلسل الوصية، الذي نافس في موسم رمضان 2018، حقق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري.

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