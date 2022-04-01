السبت أول أيام رمضان فى ليبيا

أعلنت وسائل إعلام ليبية، اليوم الجمعة، أن غدًا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك.

وكانت عدة دول عربية أعلنت أن يوم غدٍ السبت سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد استطلاع رؤية هلال الشهر الكريم.

وكشفت دول مصر والإمارات وقطر والبحرين والكويت وفلسطين والعراق والسعودية، عن بدء أول أيام شهر رمضان غدًا السبت.

وتواصل عدة دول عربية أخرى استطلاع هلال شهر رمضان من أجل إعلان بداية الشهر السبت أو الأحد حسبما تشير الرؤية.

وفي غضون ذلك، أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن اليوم الجمعة، هو المتمم لشهر شعبان من عام 1443 ه‍جريًا، وأن غدًا السبت 2 أبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وثبوت رؤية الهلال.

جاء ذلك خلال المؤتمر الرسمي المقام من قبل دار الإفتاء، اليوم الجمعة، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.