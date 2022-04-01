الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يؤكد دعمه الكامل لقطاع الناشئين بنادى المصرى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المهندس محمد قابيل عضو لجنة إدارة النادي المصري والمشرف علي قطاع الناشئين والدكتور ميمي عبدالرازق مدير القطاع بالنادي والدكتور علي أبوسمرة المدير التنفيذي للنادي.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع دعمه الكامل لقطاع الناشئين وطالب بالتركيز على اكتشاف المواهب من أبناء المحافظة ورعايتها، ليكون القطاع معمل لتفريغ اللاعبين المميزين من أبناء بورسعيد.

ونوه المحافظ بأن إعادة تكوين القوام الأساسي لفريق الكرة بالمصري من أبناء بورسعيد يزيد من قيمة الانتماء والعطاء للنادي، كما يدعم موارد المصري من خلال توفير الملايين التي وصلت إليها أسعار اللاعبين في سوق الكرة.

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ووجه المحافظ اللجنة التي تدير المصري بتوفير كل متطلبات قطاع الناشئين وأكاديمية النادي لتمكين من القيام بالمهام المطلوبة من القطاع للنهوض بمنظومة الكرة بالنادي المصري.

 

كما استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اللواء حسني عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات وذلك بحضور اللواء مدحت عبدالرحيم نائب مدير الأمن واللواء محمد الجمسي مدير المباحث.

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وأشاد المحافظ بجهود رجال الشرطة المتواصلة في حماية مقدرات الوطن، والحفاظ على الأمن والأمان، وتوفير المناخ الملائم لإنجاز خطط التنمية وإقامة كبرى المشروعات التي تحقق التقدم والتطور للدولة المصرية.

وأثنى المحافظ على الدور الكبير الذي يقوم به رجال الشرطة أثناء الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان والتواجد طوال الـ٢٤ ساعة بجانب الأجهزة التنفيذية.

وقدم اللواء حسني عبدالعزيز مدير الأمن التهنئة لمحافظ بورسعيد وكافة الأجهزة التنفيذية، مشيدا بالمجهودات الكبيرة والمشروعات التي شهدتها المحافظة في عهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والتعاون المثمر والبناء بين أجهزة المحافظة ومديرية الأمن.

المصرى البورسعيدى مصري التركى دعم اكتشاف ملايين

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