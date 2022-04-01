الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر أسماء المصابين فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

حادث
حادث

أصيب 12 شخصًا فى حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بطريق دمو بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوى، مدير أمن الفيوم، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل أمام مساكن دمو الجديدة فى مركز الفيوم.

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة 12 مواطنًا فى الحادث وهم: أحمد عيد إبراهيم 30 سنة، وهشام شعبان عبدالقوى 30 سنة، وإسراء عادل عيسى 25 سنة، ومحمد حسين على 25 سنة، وحسام الدين محمد عبدالباقى 47 سنة، وسعيد عبدالعظيم محمد 43 سنة، وعاطف محمد أمين 50 سنة، ومحمد أحمد أحمد 20 سنة، وأدهم على أحمد 59 سنة، وأحمد محمد شندى 52 سنة، ونبوى عراقى عبداللطيف 55 سنة، وخميس حسين عبدالجواد 65 سنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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