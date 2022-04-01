الجمعة 01 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مواعيد مسلسلات قناة cbc العامة خلال رمضان 2022

فاتن أمل
فاتن أمل

نستعرض لكم فى هذا التقرير مسلسلات قناة cbc خلال شهر رمضان 2022، حيث أعلنت قناة cbc العامة مواعيد عرض خريطة مسلسلاتها وبرامجها الرمضانية، التي يستمر عرضها على مدار أيام الشهر الفضيل.

IMG-20220401-WA0132

مسلسلات قناة cbc خلال شهر رمضان 2022

البداية مع مسلسل "يوتيرن" للفنانة ريهام حجاج حيث يعرض في تمام الساعة 6:15 مساء، ويعاد في تمام الساعة 7:15 صباحا. ثم مسلسل "فاتن أمل حربي" للفنانة نيللي كريم، الذي يعرض في تمام الساعة 7:35 مساء، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل، ثم 10:15 صباحا.

IMG-20220401-WA0130

مسلسلات رمضان على قناة cbc

يليه مسلسل "Suits بالعربي" الذي يقوم ببطولته آسر ياسين وأحمد داود، ويبث في تمام الساعة التاسعة مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 2:05 بعد منتصف الليل، وفي تمام الساعة 8:45 صباحا.

IMG-20220401-WA0129

الحلقة الأولى من مسلسل «ملف سري»: المستشار يحيى يتصدى لفساد العائلة الكبيرة

أما مسلسل "ملف سري" للفنان هاني سلامة، فينطلق عرضه في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالى يليه عرض مسلسل "راجعين يا هوى" للفنان خالد النبوي، في تمام الساعة 11:35 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 4:30 صباحا و2:15 مساء اليوم التالي. 

IMG-20220401-WA0128

تناولنا فى هذا التقرير مسلسلات قناة cbc خلال شهر رمضان 2022، حيث يبحث الجمهور خلال شهر رمضان عن مواعيد المسلسلات على القنوات لمتابعتها ومعرفة مواعيد عرضها وإعادتها.

IMG-20220401-WA0126
مسلسلات قناة CBC رمضان 2022 مسلسل يوتيرن Suits بالعربي ملف سرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

السبت أول أيام شهر رمضان 2022 فى السعودية

رسمياً.. السبت أول أيام شهر رمضان فى مصر

مباشر.. لحظة إعلان رؤية هلال شهر رمضان الكريم

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON E وتوقيت الإعادة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي بفائدة 18% ومزايا الشهادة الادخارية

مواعيد عرض مسلسل «الاختيار 3» في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أسانسير المصنفات الفنية

مدحت بشاى

الدراما الرمضانية.. والاحتفالات الوطنية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل 2-2

محمد عبدالعزيز

شهادتى عنهن ليست مجروحة

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

د. محمد عفيفي

السادات وتاريخ ثورة يوليو

أحمد الملوانى

رواية «الطائفة».. النهوض من الرماد

ماجد حبته

إخوان تونس حلّوا برلمانهم!

صور

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وزير الصحة الإسرائيلى يزور أوكرانيا.. الأسبوع المقبل

إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقًا للتجارة الحرة