مواعيد مسلسلات قناة cbc العامة خلال رمضان 2022

نستعرض لكم فى هذا التقرير مسلسلات قناة cbc خلال شهر رمضان 2022، حيث أعلنت قناة cbc العامة مواعيد عرض خريطة مسلسلاتها وبرامجها الرمضانية، التي يستمر عرضها على مدار أيام الشهر الفضيل.

مسلسلات قناة cbc خلال شهر رمضان 2022

البداية مع مسلسل "يوتيرن" للفنانة ريهام حجاج حيث يعرض في تمام الساعة 6:15 مساء، ويعاد في تمام الساعة 7:15 صباحا. ثم مسلسل "فاتن أمل حربي" للفنانة نيللي كريم، الذي يعرض في تمام الساعة 7:35 مساء، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل، ثم 10:15 صباحا.

مسلسلات رمضان على قناة cbc

يليه مسلسل "Suits بالعربي" الذي يقوم ببطولته آسر ياسين وأحمد داود، ويبث في تمام الساعة التاسعة مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 2:05 بعد منتصف الليل، وفي تمام الساعة 8:45 صباحا.

أما مسلسل "ملف سري" للفنان هاني سلامة، فينطلق عرضه في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالى يليه عرض مسلسل "راجعين يا هوى" للفنان خالد النبوي، في تمام الساعة 11:35 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 4:30 صباحا و2:15 مساء اليوم التالي.

تناولنا فى هذا التقرير مسلسلات قناة cbc خلال شهر رمضان 2022، حيث يبحث الجمهور خلال شهر رمضان عن مواعيد المسلسلات على القنوات لمتابعتها ومعرفة مواعيد عرضها وإعادتها.