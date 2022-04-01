الجمعة 01 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بطريركية الأقباط الكبرى توفر تدريب على سوق العمل في 6 مجالات

الكنيسة
الكنيسة

أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالإسكندرية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، توفير تدريب لمدة 3 أشهر متصلة على سوق العمل في مجالات “حسابات - شئون قانونية - IT - إعلام - شئون عاملين – هندسة”.
واشترطت البطريركية أن يكون المتقدم حديث التخرج 2020 أو 2021، والحصول على تقدير جيد على الأقل.
وفيما يخص البابا أيضا فقد افتتح مؤخرا المشروع الخدمي "الفلك" التابع لمطرانية طنطا وتوابعها، المتخصص في التعامل مع ذوي القدرات الخاصة من أبطال "متلازمة داون" من المصريين.
واستقبل الأنبا بولا مطران إيبارشية طنطا وتوابعها، قداسة البابا لدى وصوله طنطا، حيث زار قداسته كنيسة الشهيد مارجرجس في قرية "حصة أكوا" ، التابعة للإيبارشية، وهي القرية المقام بها مشروع "الفلك".
وعرض فيلم تسجيلي عن "الفلك" وأجرى الأنبا بولا حوارًا مع مجموعة من أبطال متلازمة داون، وألقيت عدة كلمات اختتمت بكلمة قداسة البابا التي قدم خلالها التحية لفكرة المشروع التي ستمثل إضافة كبيرة للمجتمع، ولصاحب الفكرة (نيافة الأنبا بولا) الذي وضع كل خبراته الرعوية والحياتية في هذا المشروع، وللمستفيد من الفكرة وهم أبطال متلازمة داون وأسرهم وأهالي القرية المقام بها المشروع.
ويعد مشروع "الفلك" أول مشروع في منطقة الشرق الأوسط متخصص في تأهيل أبطال "متلازمة داون" ومساعدتهم بشكل علمي على الاندماج في المجتمع، وهو مشروع لا يهدف إلى الربح، ويقدم خدماته لكافة المصريين، مجانًّا.
و"الفلك" مقام على مساحة أكثر من ستة آلاف متر، في قرية "حصة أكوا"، مركز كفر الزيات، محافظة الغربية. ويقدم خدمات متكاملة لعلاج وتأهيل وتدريب وتنمية مهارات أبطال متلازمة داون، سواء من خلال الإقامة الكاملة داخل مقر "الفلك" لمن هم فوق سن ١٨ سنة، أو من خلال التردد عليه لمن هم تحت ١٨ سنة. كما يقدم خدمات تدريب وتأهيل الأسر للتعامل مع أبنائها بشكل سليم.

الكاتدرائية بطريركية بطريركية الأقباط الأرثوذكس بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالأسكندرية

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