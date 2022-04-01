الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فى جميع مديريات الأمن.. «الداخلية» تواصل مشاركة الأطفال الاحتفال بيوم اليتيم

الداخلية تحتفل بيوم
الداخلية تحتفل بيوم اليتيم

واصلت وزارة الداخلية المشاركة في الاحتفال بيوم اليتيم من خلال تنظيم زيارات لعدد من دور رعاية الأطفال الأيتام ومن ذوى الاحتياجات الخاصة، واستقبالهم بعدد من المنشآت الشرطية بمختلف المحافظات وتقديم الدعم المعنوى لهم وتوزيع الهدايا الرمزية عليهم. 

 يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع والتواصل الفعال، بما يُسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين. 

وقد لاقى ذلك استحساناً من الأطفال والقائمين على إدارات دور الرعاية، لحرص وزارة الداخلية على المشاركة فى كافة الفعاليات والأنشطة الإنسانية.

وزارة الداخلية ذوي الاحتياجات الاحتياجات رعاية الأطفال الدور المجتمعي وزارة الداخلية تواصل المنشأت الشرطية

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