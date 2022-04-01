ضبط 9 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر على سيارة بالفيوم

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، عن ضبط(قائد سيارة حال سير بمحافظة الفيوم وبحوزته (قرابة 9 أطنان "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر دون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية.