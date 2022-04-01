الجمعة 01 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 9 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر على سيارة بالفيوم

أسمدة زراعية
أسمدة زراعية

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، عن ضبط(قائد سيارة حال سير بمحافظة الفيوم وبحوزته (قرابة 9 أطنان "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر دون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية.

وزارة الداخلية محافظة الفيوم السلع الغذائية مجهولة المصدر شرطة التموين قطاع الأمن العام مديريات الأمن شرطة التموين والتجارة

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وائل لطفي

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