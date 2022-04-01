آلية جديدة لمساعدة المصريين العاملين بإيطاليا وأسرهم فى استرداد مستحقاتهم

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، استحدث آلية جديدة لسرعة مساعدة المصريين العاملين بإيطاليا وأفراد أسرهم في الحصول على مستحقاتهم التأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية "الأنبس"، وذلك من خلال قيام القسم القنصلي بالقنصلية بإخطار المكتب آليا فور ورود حالات الوفاة إليه.

وأشار الوزير إلى أن هذه الآلية تمكن المكتب من المبادرة ببحث المستحقات التأمينية لورثة المتوفين فور حدوث حالات الوفاة، لحفظ حقوقهم من السقوط بالتقادم، ومساعدتهم في الحصول عليها في أسرع وقت ممكن، بعد إرشادهم إلى استيفاء الأوراق والإجراءات المطلوبة لذلك، على نحو يزيد من رضا المواطنين، ويرعى مصالحهم، ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، الوزير تلقى تقريرًا بذلك من الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار فيه إلي أنه كانت من أولى نتائج تفعيل هذه الآلية قيام المكتب بالتواصل الفوري مع هيئة التأمينات الإيطالية لبحث المستحقات التأمينية لورثة المواطن"م.م.أ" من محافظة الدقهلية المتوفى بتاريخ 10 مارس 2022 بمدينة بياتشنسا الإيطالية، وذلك فور ورود بيانات حالة الوفاة إليه.

ولفت الملحق العمالي بميلانو، إلى أن المواطن المذكور كان منتظماً في سداد الاشتراكات التأمينية، وفي هذا الشأن أفادت هيئة التأمينات بتوافر شروط حصول الورثة على المعاش.

وبناء على توجيهات السفيرة منال عبدالدايم، قنصل عام مصر في ميلانو، تم التواصل مع ذوي المتوفى وإخطارهم بذلك، وإرشادهم إلى الأوراق المطلوبة للحصول على هذا المعاش، الأمر الذي كان له انطباع إيجابي لديهم عن سرعة بحث مستحقاتهم التأمينية والتواصل معهم في هذا الصدد، وجار المتابعة مع الورثة ومساعدتهم في الحصول على كافة مستحقاتهم.