الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المصرية للاتصالات» تعلن بدء تشغيل أول مركز تبادل لحركة الإنترنت في مصر

عادل حامد
عادل حامد

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل في مصر، وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة عن بدء تشغيل أول مركز تبادل لحركة الإنترنت EG-IX في مصر، وذلك  بالتعاون مع  شركة AMS-IX  بهدف تعزيز التجربة الرقمية لمستخدمي الإنترنت في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.

و قالت الشركة، أنه يتم استضافة "EG-IX" داخل مركز البيانات الإقليمي (RDH) الخاص بالشركة المصرية للاتصالات، وهو أكبر مركز بيانات دولي في مصر وحاصل على شهادات Tier III  في فئات التصميم (Tier III -Design)  وبناء المنشآت (Tier III Facility ) والاستدامة التشغيلية  (Tier III Operational) وذلك من معهد Uptime.  كما انه  يتصل بـــ 14 نظامًا للكابلات البحرية من خلال البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الشركة، ومن المتوقع زيادة الرقم ليصل إلى 25 نظامًا بحلول عام 2025.

و ستتم إدارة المركز عن طريق تقنية IX-as-a-Service (IXaaS) والتي تدعم شركة AMS-IX من خلالها توفير أحدث الحلول المقدمة لبناء مركز التبادل لحركة الإنترنت عن طريق مقدمي خدمات المحتوى والخدمات السحابية ومطوري التطبيقات وشركات الاتصالات المتطلعين إلى تعزيز التجربة الرقمية لمستخدمي خدمات الإنترنت في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط. وستدعم تقنية IXaaS المتطورة جهود الشركة المصرية للاتصالات في إنشاء وتشغيل أحدث مركز لتبادل حركة الإنترنت في مصر استنادا إلى خبرة شركة  AMS-IX في هذا المجال والتي تمتد لأكثر من 25 عامًا.

تتماشى هذه الخطوة مع جهود الشركة المصرية للاتصالات للارتقاء بمستوى خدمات الإنترنت المقدمة في مصر بالإضافة إلى تعزيز مكانة مصر كمركز عالمي لخدمات الربط مما يسلط الضوء بشكل أكبر على إمكانات القطاع الرقمي المتنامي في المنطقة.

من جهته، قال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، "سعداء بإطلاق خدمات مركز تبادل حركة الإنترنت بالتعاون مع شركة AMS-IX من خلال أحدث مركز للبيانات لدى الشركة المصرية للاتصالات،  ستدعم تلك الخطوة خطط التحول الرقمي داخل مصر. كذلك لن تقتصر تلك الخطوة على تعزيز النظام البيئي للإنترنت في مصر فقط بل ستدعم أيضًا الجهود الإقليمية المستمرة لإنشاء نظام بيئي رقمي لتجميع حركة الانترنت من إفريقيا والشرق الأوسط."

 فيما قال، بيتر فان بيرجل المدير التنفيذي لشركة AMS-IX، "يعد إطلاق EG-IX علامة فارقة لــ AMS-IX والمصرية للاتصالات ومجتمع الإنترنت حيث ستتمكن الشبكات العالمية من الاتصال المباشر وتبادل حركة المرور من خلاله، مما يقلل من تكلفة التناظر وزمن الوصول ، ويعزز جودة خدمات الإنترنت المقدمة لجميع المستخدمين".

الشركة المصرية للاتصالات مصر أول مركز تبادل حركة الإنترنت تشغيل أفريقيا الشرق الأوسط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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