الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

في عيد ميلاد فضل شاكر.. كيف بدأ رحلته الفنية؟

فضل شاكر
فضل شاكر

يحل اليوم الأول من شهر أبريل عيد ميلاد النجم اللبناني فضل شاكر، والذي حقق نجاحات كبيرة على المستوى الغنائي خلال الفترة القليلة الماضية.

بدأ فضل شاكر موهبة الغناء في بلدته صيدا مبكراً، في عُمرِ 15 سنة، وذلك في الحفلات الصغيرة والأعراس، حيث غنى العديد من الأغاني الأصلية بالأساطيرِ العربية مثل أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، فريد الأطرش، محمد عبد الوهاب والعديد من المغنين المشهورين الآخرين من جيله أيضاً.

واستمر فضل في محاولة الوصول إلى الشهرة حتى عام 1998، حيث قام بوضع لحن أغنية “متى حبيبي متى” وفي تلك الأثناء تعرف فضل على إحدى شركات الإنتاج، وهي شركة "الخيول" التي تعاقدت معه لمدة 10 سنوا،ت وساعده الموسيقار المصري صلاح الشرنوبي في ألبومه وانطلاقته الفنية.

وكان هذا الألبوم الذي ساهم في بداية سطوع نجمه في عالم الغناء، واستمر بتقديم الأغنيات والألبومات بالتعاون مع نفس الشركة، وكان له ألبوم مع شركة أخرى هي (ماستر ميلودي) عام 2000، وفي عام 2001 مع شركة روتانا.

وأطلق فضل “والله زمان” ألبومه الأول في 1998، الذي كان عنده ثمان أغاني أصلية، والألبوم الثاني كان “بياع القلوب” أصدر في 1999، وألبومه الثالث كان “الحب القديم”، أصدر في 2000، ألبومه الثالث “حبك خيال” أُصدر في 2001، واحتوى 10 أغاني هذا الوقت، وأُنتاج بشركة “الخيول” احتوى أغاني مثل حظك يا قلبي، من كتر حبي فيك، والمرايا.

في عام 2005 أطلق فضل شاكر ألبومه سهرني الشوق، وفي عام 2006، انتجه فضل شاكر ألبومه الجديد "الله أعلم"، كما أصدر في فبراير 2009 البوم “بعدا عالبال”.

اعتزل الفن في نهاية عام 2012، ليعود في العام 2018 للغناء من خلال أغنية "ليه الجرح"، وفي ذات العام وقع الاختيار عليه ليغني "تتر مسلسل لدينا أقوال أخرى للفنانة يسرا".

محمد عبد الوهاب صلاح الشرنوبي شركة روتانا النجم اللبناني فضل شاكر إحدي شركات

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وائل لطفي

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