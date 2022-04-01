مقتل وإصابة 3 أفراد شرطة فى إطلاق نار فى بنسلفانيا الأمريكية

لقي ضابط شرطة أمريكي مصرعه، وأصيب اثنان آخران بجروح، جراء عملية إطلاق نار داخل إحدى المنازل السكنية بولاية بنسلفانيا.

وأوضح عمدة مدينة ليبيانون في الولاية شيري كابيلو، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، أن عناصر الشرطة توجهوا إلى منزل في المدينة، تلبية لبلاغ عن حادث إزعاج، ثم وقع إطلاق نار ما أدى إلى إصابة العناصر، وتم نقلهم على إثرها إلى مستشفيات المدينة.

وأضاف أن أحد عناصر الشرطة لقي مصرعه وأصيب اثنان آخران أحدهما في حالة حرجة، والآخر حالته مستقرة، مضيفًا أن المشتبه به يبلغ من العمر 34 عاما، وقد قتل أيضًا في إطلاق النار.