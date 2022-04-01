الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل وإصابة 3 أفراد شرطة فى إطلاق نار فى بنسلفانيا الأمريكية

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

لقي ضابط شرطة أمريكي مصرعه، وأصيب اثنان آخران بجروح، جراء عملية إطلاق نار داخل إحدى المنازل السكنية بولاية بنسلفانيا.

وأوضح عمدة مدينة ليبيانون في الولاية شيري كابيلو، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، أن عناصر الشرطة توجهوا إلى منزل في المدينة، تلبية لبلاغ عن حادث إزعاج، ثم وقع إطلاق نار ما أدى إلى إصابة العناصر، وتم نقلهم على إثرها إلى مستشفيات المدينة.

وأضاف أن أحد عناصر الشرطة لقي مصرعه وأصيب اثنان آخران أحدهما في حالة حرجة، والآخر حالته مستقرة، مضيفًا أن المشتبه به يبلغ من العمر 34 عاما، وقد قتل أيضًا في إطلاق النار.

ضابط شرطة أمريكي إطلاق نار ولاية بنسلفانيا

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