الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: إدراج 120 كيانا من روسيا وبيلاروس على قائمة العقوبات

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلنت الولايات المتحدة عن أنها ستدرج 120 كيانا من روسيا وبيلاروس على قائمة "الرقابة على الصادرات" لقطع تقديم التكنولوجيات المتطورة لها.

 

وقالت مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض، كيت بيدينغفيلد خلال مؤتمر صحفي لها، إن "وزارة التجارة ستتخذ إجراءات إضافية في الأيام القريبة القادمة لإضعاف قطاعات الدفاع والفضاء والبحرية الروسية".

 

وأشارت إلى أن الكيانات المدرجة على القائمة المذكورة لن تتمكن من الحصول على التكنولوجيات من الولايات المتحدة بدون رخصة خاصة.

 

وأكد أن هذه الرخص لن تقدم لتلك الجهات "في معظم الحالات".

 

يذكر أن الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية فرضت عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

روسيا روسي عقوبات واشنطن إدراج قائمة العقوبات واشنطن العقوبات

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