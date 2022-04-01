الجمعة 01 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الإعلام السعودى: المملكة تعيش حراكًا غير مسبوق فى كافة القطاعات

الدكتور ماجد بن
الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي

أكد وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن المملكة تعيش اليوم حراكاً غير مسبوق في القطاعات كافة ومنها الإعلام.

جاء ذلك في حفل وزارة الإعلام السعودية بمناسبة مرور 100 عام هجري على صدور جريدة أم القرى، بحضور الأمراء والوزراء ونخبة من رجال الفكر والأدب والإعلام؛ وذلك بمركز غرفة مكة للمعارض والفعاليات تحت رعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وقال القصبي إنه بعد مرور أكثر من خمسة أعوام على إطلاق رؤية 2030 فإن الآمال كبيرة لصناعة إعلام مؤثر قادر على إيصال رسالة المملكة العربية السعودية إلى العالم؛ وسأعمل مع زملائي في منظومة الإعلام على تحقيق هذا الهدف السامي، سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد".

وأضاف - في كلمته في الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس جريدة أم القرى- هذا الصرح الإعلامي الكبير الذي يقف شاهداً على مسيرة العطاء والإنجاز وتاريخٍ عاصرت خلالها جريدة أم القرى رحلة البناء والتطوير لوطننا الغالي منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز وحتى هذا العهد الزاهر لتؤكد عمق ارتباط هذه الدولة بصحافتها واهتمامها بإعلامها".

وقال ونحن نحتفل بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس "أم القرى" نستذكر جيل الرواد الذين خدموا وطنهم والذين كانت لهم بصمات واضحة في النقلات التاريخية التي شهدتها هذه الجريدة .

وأردف الدكتور القصبي، قائلاً:" وتأكيداً على اهتمام وعناية الدولة فقد صدرت الموافقة بنقل جريدة أم القرى إلى وكالة الأنباء السعودية لتشهدان مرحلة جديدة ونقلة كبيرة لكافة جوانب العمل الإعلامي والتحول الرقمي".
 

السعودية الوطن الاعلام التاريخية المملكة العربية السعودية المملكة العربية خادم الحرمين الشريفين

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