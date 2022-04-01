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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 1-4-2022

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين و الرياح السطحية جنوبية شرقية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وترتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف و الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 33 17
الإسكندرية 30 17
وادي النطرون 31 16
طنطا 32 16
شبين الكوم 33 17
دمنهور 32 16
بلطيم 31 16
مطروح 33 17
السلوم 34 17
سيوة 35 18
بورسعيد 31 15
دمياط 30 16
الزقازيق 33 17
المنصورة 33 17
الإسماعيلية 32 17
السويس 32 17
العريش 29 14
رفح 30 14
رأس سدر 29 18
نخل 29 18
نويبع 28 17
طابا 34 18
كاترين 28 10
الطور 32 17
شرم الشيخ 34 21
الغردقة 33 20
مرسى علم 35 21
الفيوم 34 13
بنى سويف 34 13
المنيا 35 14
أسيوط 35 14
سوهاج 36 16
قنا 36 16
الأقصر 37 18
أسوان 38 18
إدفو 38 19
أبو سمبل 38 19
الوادي الجديد 39 20
شلاتين 35 19
أبو رماد 35 19
حلايب 36 18
رأس حدربة 36 18

الوادي الجديد الاسماعيلى مصر حالة الطقس البحر المتوسط خبراء هيئة الأرصاد الجوية البحرالأحمر هيئة الأرصاد الجوية

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